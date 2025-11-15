PODCAST CANLI YAYIN
Bahadır Ünlü’nün şiddet anları: Eşini darbetti, çocuğunun ayakkabısını parçaladı

İstanbul'da oyuncu Bahadır Ünlü (43) restoranında çalışan İranlı İsmail N.’yi iddiaya göre hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbetti. Olayın ardından Ünlü, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ünlü, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Ünlü ifadesinde, "İsmail N.’nin hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Kendimi beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım" dedi. Öte yandan Ünlü’nün eşini darbettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

