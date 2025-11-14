İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü

İstanbul Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını beyzbol sopasıyla darbedip tehdit eden oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

ÇALIŞANINI BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

Yapılan incelemede, bazı dizilerde küçük rollerle tanınan 43 yaşındaki Bahadır Ünlü'nün, sahibi olduğu kafede çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

