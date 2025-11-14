PODCAST CANLI YAYIN

İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü

Beyoğlu’ndaki kafesinde çalışanını beyzbol sopasıyla darbeden oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı. Ünlü’nün ruhsatsız ve mühür bozularak işletilen iş yerinde şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kafe yeniden mühürlendi ve şüpheli “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi. Skandal olay Bahadır Ünlü'nün ilk vukatı değil...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını beyzbol sopasıyla darbedip tehdit eden oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde meydana gelen darp ihbarı üzerine harekete geçti.

ÇALIŞANINI BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ
Yapılan incelemede, bazı dizilerde küçük rollerle tanınan 43 yaşındaki Bahadır Ünlü'nün, sahibi olduğu kafede çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI! RUHSATSIZ ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından gözaltına alınan Ünlü emniyete götürülürken, kafede yapılan denetimde iş yerinin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Daha önce mühürlendiği anlaşılan kafenin mühür bozularak yeniden açıldığı tespit edildi.

İşletme yeniden mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Şüpheli Ünlü'nün "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde Ünlü'nün çalışanını beyzbol sopasıyla ardı ardına darbettiği ve tehdit ettiği anlar yer aldı.

İLK VUKUATI DEĞİL
Bu olay Bahadır Ünlü'nün ilk vukuatı değil... Ünlü 2022 yılında yine işlettiği kafede müşterilerle tarmış ve bıçakla saldırmıştı.

Bahadır Ünlü, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda aldığı ufak rollerle tanınıyor.

Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Bahadır Ünlü işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı

