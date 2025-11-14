İlk vukuatı değil! Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü

İstanbul Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını beyzbol sopasıyla darbedip tehdit eden oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'nde meydana gelen darp ihbarı üzerine harekete geçti.
ÇALIŞANINI BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ
Yapılan incelemede, bazı dizilerde küçük rollerle tanınan 43 yaşındaki Bahadır Ünlü'nün, sahibi olduğu kafede çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehditlerde bulunduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI! RUHSATSIZ ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından gözaltına alınan Ünlü emniyete götürülürken, kafede yapılan denetimde iş yerinin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Daha önce mühürlendiği anlaşılan kafenin mühür bozularak yeniden açıldığı tespit edildi.