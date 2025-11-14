PODCAST CANLI YAYIN

MSB'den C-130 açıklaması: Enkazda inceleme devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerin devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Karabağ zaferinin 5. yıl dönümü çin Azerbaycan'a giden ve dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yeni açıklama yaptı.

ENKAZDA İNCELEME SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

C-130 VE İDDİALARA İLİŞKİN SORULAR VE YANITLARI
Öte yandan MSB düşen uçağa ilişkin dün (13 Kasım) kapsamlı bir açıklama yaparak iddialara yanıt vermişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"1. UÇAKTA MÜHİMMAT TAŞINIYOR MUYDU?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ KONUSUNDA BİR BULGU VAR MI?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

3. RADAR KAYITLARINDA AYNI DAKİKALARDA BÖLGEDE BİR HELİKOPTERİN TESPİT EDİLDİĞİ DOĞRU MU?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan'a ait helikopterdir.

4. SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN HİZMET DIŞINA ÇIKARILAN UÇAĞIN SATIN ALINDIĞI DOĞRU MU?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014'de envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022'den itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

5. DÜŞEN UÇAK ESKİ VE BAKIMLARI YETERSİZ MİYDİ?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları halihazırda 70'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6. KARAKUTUNUN İNCELENMEK MAKSADIYLA ÜLKEMİZE GETİRİLDİĞİ DOĞRU MU?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER) ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara'da incelemeye alınmıştır.

7. ENVANTERDE BULUNAN DİĞER C-130 UÇAKLARI UÇUŞLARINA DEVAM EDECEK Mİ?
Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır."

