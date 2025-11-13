TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. (AA) "KKTC, ULUSLARARASI ALANDA ARTIK BİLİNEN BİR DEVLET HALİNE GELMEKTEDİR" Katıldıkları bütün uluslararası platformlarda mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını gündeme taşıdıklarını ve Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınması için gayret sarf ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Henüz yeterince mesafe alınmamakla birlikte geçmişle kıyaslanmayacak kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası alanda artık bilinen bir devlet haline doğru gelmektedir." dedi. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka da bir yolun olmadığını, iki devletin de kendi milli kimlikleri içerisinde barış içinde yaşayabileceği ortamın ortaya konulmasının mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her alanda artık işbirliği tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel bir şekilde birlikte hareket etme becerisini kazanmıştır. Görüş ayrılıkları olabilir, siyasi tutum farklılıkları olabilir ama nihayetinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte, yan yana, kol kola ortak milli hedefleri doğrultusunda yürüme becerisini sürdürecektir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün de özellikle bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bazen diyoruz, eğer Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Biz, uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olması için bütün gücümüzle sizlerle birlikte bu haklı milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz. İki ülkenin meclisleri arasında da çok yakın ilişkinin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, dostluk gruplarının da yakın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. (AA) "BİR MİLLET ÜÇ DEVLET" Son iki yıldır Azerbaycan'ın da katılmasıyla "bir millet üç devlet" anlayışıyla ülkelerin meclisleri bünyesinde güzel çalışmaların yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, bu çalışmaların devam etmesiyle birlikte de KKTC'yi her alanda daha güçlü, daha muktedir bir ülke haline getirmek için mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi. Kurtulmuş, Erhürman ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyerek, "Siz de ilk verdiğiniz mesajlarda Türkiye ile el ele, birlikte çalışacağınızı bütün dünyaya göstermiş oldunuz. Ümit ederim ki bu birlikte çalışmanın semerelerini de alacağız." dedi.