TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir." dedi.
Kurtulmuş, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Mecliste bir araya geldi.
TÜRKİYE VE KKTC BAYRAKLARININ ÖNÜNDE TOKALAŞTILAR
Kurtulmuş, Meclise gelişinde karşıladığı Erhürman ile Türkiye ve KKTC bayraklarının önünde tokalaştı. Daha sonra Kurtulmuş ile Erhürman, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu kahraman Mehmetçiklerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.
Erhürman'ın ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, kendisini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
KURTULMUŞ, SEÇİM SONUÇLARI DOLAYISIYLA ERHÜRMAN'I TEBRİK ETTİ
Seçim sonuçları dolayısıyla Erhürman'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ile KKTC'nin el ele vererek Ada'daki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini vurguladı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu ilişkilerin şimdiye kadar olgunlaşarak bugünlere kadar geldiğini belirtti.
KKTC'nin önemli bir devlet haline gelene kadar nice badirelerden geçtiğini, büyük zulümlerle karşılaştığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkının yok olma tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kaldığını bildiklerini ve yakın tarihin maalesef Kıbrıs Türkleri bakımından acı sayfalarla dolu olduğunu söyledi.
Kurtulmuş, yayılmacı ENOSİS planları çerçevesinde Kıbrıs'ı tamamıyla Türklerden uzak bir Ada haline getirmek isteyen maksimalist taleplerin artık geçerli olmadığının gün yüzüne çıktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu süreç içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'mızla birlikte Kıbrıs Türkü'nün kurtarılması sonrasındaki süreçte hem Kıbrıs Türk halkı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece yapıcı bir şekilde iki toplumun birlikte var olması için mücadele etmiştir. Hatta ortaya konulan Annan Planı gibi planlar başta olmak üzere birçok plana 'Evet' demiş olmasına rağmen maalesef 'Hayır' diyen taraf ödüllendirilmiştir. Güney'deki Rum Kesimi, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak kabul edilmiş ve hep şımartılmış, hep öne çıkartılmış ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde bir siyasal baskı unsuru haline gelmesine göz yumulmuştur ama çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir.