Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: “En küfürbaz genel başkan”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var" diyerek şöyle devam etti: "Seleflerine kıyasla yeni genel başkanın Türk siyasetinin en ağzı bozuk en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın zayıf karakterine veriyoruz."



VERGİ ARTIŞINA DÜZENLEME YOLDA



Başkan Erdoğan, emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili çeşitli tepkiler yükseldiğini belirterek "Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.