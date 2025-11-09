PODCAST CANLI YAYIN

Siber suçlarla mücadele kapsamında 79 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada jandarma ekiplerince 10 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlarla mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin son 2 hafta içerisinde 79 şüpheliyi yakaladığını bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı

10 il merkezli gerçekleştirilen, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 5.8 milyar TL'lik işlem hacmi olan 79 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin 53'ü tutuklandı, 24'üne adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı,

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

Sosyal medya platformları üzerinden "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladıkları ve

Vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rıza dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi.

KİŞİSEL VERİ HIRSIZLIĞINA GEÇİT YOK

Bakan yaptığı açıklamada: "Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'ımızda da sanal devriyelemizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz."

