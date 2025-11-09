DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir, Balıkesir, Manisa, Uşak'ta deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 7,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 7,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
AFAD 9 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-11-09 11:58:50
|39.22667
|28.01389
|7.14
|MW
|4.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 11:11:17
|39.16722
|28.27139
|6.97
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 10:49:33
|39.21056
|28.23806
|7.0
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 10:46:41
|38.12222
|30.20278
|6.96
|ML
|1.4
|Dinar (Afyonkarahisar)
|2025-11-09 10:45:28
|39.15583
|28.3125
|7.04
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 10:42:37
|39.08417
|28.26583
|7.74
|ML
|1.2
|Gördes (Manisa)
|2025-11-09 10:15:53
|39.21
|28.20056
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 10:03:49
|39.21
|28.20167
|6.99
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 10:01:22
|39.20417
|28.2975
|6.98
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 09:56:29
|39.15528
|28.31056
|6.99
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 09:52:56
|39.07528
|28.27028
|7.14
|ML
|2.2
|Gördes (Manisa)
|2025-11-09 09:52:55
|39.14611
|28.32417
|6.93
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 09:40:58
|39.13806
|28.34056
|6.99
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 09:32:51
|39.21722
|28.25
|7.0
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 09:27:11
|39.14306
|28.32278
|6.98
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-09 09:21:20
|39.16
|28.21306
|8.38
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)