DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir, Balıkesir, Manisa, Uşak'ta deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

(Kaynak: AFAD)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 7,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.