DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir, Balıkesir, Manisa, Uşak'ta deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamada Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

DEPREM SON DAKİKA: Az önce İzmir, Balıkesir, Manisa, Uşak'ta deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 11.58'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin yaklaşık 7,14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-09
Saat:11:58:50 TSİ

(AA)(AA)
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AFAD 9 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-09 11:58:50 39.22667 28.01389 7.14 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 11:11:17 39.16722 28.27139 6.97 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:49:33 39.21056 28.23806 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:46:41 38.12222 30.20278 6.96 ML 1.4 Dinar (Afyonkarahisar)
2025-11-09 10:45:28 39.15583 28.3125 7.04 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:42:37 39.08417 28.26583 7.74 ML 1.2 Gördes (Manisa)
2025-11-09 10:15:53 39.21 28.20056 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:03:49 39.21 28.20167 6.99 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 10:01:22 39.20417 28.2975 6.98 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:56:29 39.15528 28.31056 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:52:56 39.07528 28.27028 7.14 ML 2.2 Gördes (Manisa)
2025-11-09 09:52:55 39.14611 28.32417 6.93 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:40:58 39.13806 28.34056 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:32:51 39.21722 28.25 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:27:11 39.14306 28.32278 6.98 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-09 09:21:20 39.16 28.21306 8.38 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

