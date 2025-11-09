Başkan Erdoğan’dan Karabağ mesajı! Zafer 30 yıllık yangını söndürdü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıldönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı. Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasının sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adımın, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kanın, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Kurulan bu barış ikliminin daha da güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA) Bugün burada Azerbaycan askeri, Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek.