PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Karabağ mesajı! Zafer 30 yıllık yangını söndürdü!

Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin yıldönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü’de düzenlenen törene katılan Başkan Erdoğan, dostluk ve kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, “Azerbaycan ordusu Karabağ’ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek” diye konuştu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan Karabağ mesajı! Zafer 30 yıllık yangını söndürdü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıldönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı. Karabağ'ın özgürlüğe kavuşmasının sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirten Erdoğan, Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adımın, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kanın, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Kurulan bu barış ikliminin daha da güçlenmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)

Bugün burada Azerbaycan askeri, Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor. İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)


YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI


Karabağ Zaferi, bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin, kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer, her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, yapmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)


BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI


Aramızdaki ilişkiler, somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Şimdi işbirliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya'da tesis edilecek yeni rotaların, ulaştırma ve enerji iletim imkânlarını artırmasını temenni ediyoruz. Hazar geçişli Doğu- Batı Orta Koridoru'nu, bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor. Bilhassa Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan'la beraber çok daha ileri adımlar atacağımıza inanıyorum.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)


AZERBAYCAN'A GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ


Can Azerbaycan'la ikili işbirliğimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki birlik ve dayanışmamızı da sürdürüyoruz. Aile meclisimizin tüm fertlerinin en üst düzeyde katılımıyla ekim ayında Gebele'de 12. zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvede çağrısını yaptığım 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü kararının da UNESCO bünyesinde hayata geçmesinden memnuniyet duyuyorum.

Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Şahbaz Şerif (DHA)Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Şahbaz Şerif (DHA)

KKTC'NİN TÜRK DÜNYASI İÇİNDEKİ KONUMU


Teşkilat dönem başkanlığı sırasında Azerbaycan'la dayanışmamız inşallah daha da ivme kazanacak. Şimdiden can Azerbaycan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (İHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (İHA)


YAVUZ BÜLENT BAKİLER'İN KARABAĞ'A OLAN HASRETİ


Biliyorsunuz, bundan 45 gün önce aslen Karabağlı olan büyük bir şairimizi rahmet-i Rahman'a uğurladık. Merhum Yavuz Bülent Bakiler, Karabağ'a olan hasretini şu mısralarla dile getirmişti: "Toprağına bayraklarla girebilirim. Kara sevdalılar gibi hasretim Karabağ'a. Uğruna ölebilirim. Bir gün biterse her şey Karabağ'ı görmeden. İstemem bandolar, büyük çelenkler. Allah'ım, ruhuma biraz sükûn ver. Üstüme okunmuş birkaç avuç mübarek Karabağ toprağından serpilse yeter."

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (İHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (İHA)


ALİYEV: ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise törende "Aziz kardeşim Erdoğan, 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan'ı destekledi. Onun desteği, bize ek güç ve moral veriyordu. Erdoğan, Azerbaycan'ı muazzam destekledi. Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır" diye konuştu. Aliyev, "Artık kurtarılan topraklarda 60 bin insan yaşıyor. Halkımı bu başarı dolayısıyla kutluyorum. Bu 5 yılı gururla yaşadık. Karabağ, Azerbaycan'dır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)


30 YILLIK İŞGAL SONA ERDİ


Azerbaycan ordusu, 2020'de başlattığı 44 günlük harekâtla 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdi. Dağlık Karabağ'da stratejik bölgeler tek tek geri alındı. Şuşa'nın kurtarılması savaşın dönüm noktası oldu. 10 Kasım'da imzalanan ateşkesle Ermeni güçleri bölgeden çekildi, Karabağ yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti.

Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

ŞERİF: ERDOĞAN SAYESİNDE BARIŞ TESİS EDİLDİ


Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye gibi barıştan yana olduğunu kaydederken, yerinden edilmiş Karabağlı ailelerin evlerine dönüşünü görmenin "umutlandırıcı" olduğunu söyledi. Şerif, "Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu sizin şahsi kararlılığınızı da gösteriyor. Yine kendisinin Pakistan ile Afganistan arasındaki anlaşmazlık konusunda göstermiş olduğu liderlik sayesinde bölgede barış tesis edilebilmiştir. Bu bizim ülkelerimiz arasında devam etmekte olan kardeşlik duygularının kuvvetini göstermektedir" dedi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)


PROGRAM SAYGI DURUŞU VE MİLLİ MARŞLARLA BAŞLADI


Tören alanında, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın milli marşları art arda okundu. Saygı duruşunun ardından Zafer Günü'nün anlamına uygun atmosfer pekiştirildi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)


BİRLİKLERİN GEÇİŞİ BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI


Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz'ın konuşmalarından sonra Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi. Özel birliklerin geçişi büyük alkış topladı. Ardından savaş gemileri ve hücum botları, askeri geçit töreni kapsamında Hazar Denizi'nin kıyı sularında yüksek muharebe hazırlığını sergiledi. Türkiye ve Azerbaycan pilotlarının katılımıyla, savaş uçakları ve helikopterlerin uçuş gösterisi gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katıldı. (DHA)


KOMANDO TABURU DA GEÇİTTE YER ALDI


Törende, Azerbaycan birliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı boyunca verdiği desteğin sembolü olarak Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da yer aldı.

Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Baküde Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştüPakistan-Afganistan gerilimi masada! Baküde Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Başkan Erdoğandan Baküde zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldıBaşkan Erdoğandan Baküde zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi!
Memur ve emekliye Ocak zammı geliyor! Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininden sonra kim ne kadar alacak?
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadının cenazesi ailelerine teslim edildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj
CHP’li belediyelerde su faturası uçtu! Elektrik yüzde 43 arttı! suya yüzde 350 zam yapıldı!
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
Güllü’nün ölümünde dikkat çeken ayrıntı: Kızı Tuğyan’ın şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı!
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Kartal'dan sezona pençe! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...