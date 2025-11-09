PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Bakü’de tarihi mesaj: Karabağ Zaferi ile 30 yıllık yangın söndürüldü

Bakü’de Karabağ Zaferi’nin 5. Yılı kutlamalarına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu zafer ile yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirtti. Erdoğan "Karabağ zaferi ile 30 yıllık yangın söndürüldü" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi kapsamında düzenlenen törene katılmak için gittiği Bakü'de tarihi açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Sizlere, Türkiye'deki gardaşlarınızın selamlarını getirdim. Sizlere 86 milyonun en samimi muhabbetlerini getirdim" diye başlayan Başkan Erdoğan "Karabağ Zaferi, Türk dünyası için gurur. Askerlerimize baktıkça iki devlet, tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor" diye konuştu.

GELİŞMELER OLUMLU
Karabağ Zaferi'nin adaletsizliği sonlandırdığını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Zaferimiz kutlu olsun. Bugün 30 yıllık işgali sonlandıran muazzam zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Büyük zaferin mimarı olan Aliyev'i tebrik ediyorum" diye konuştu. "Biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın attığı cesur adımları memnuniyetle takip ettiğini ifade etti.


44 GÜNDE GELEN ZAFER

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesiyle Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etti.


Karabağ'da tarihi zaferin 5. yıl dönümü, Bakü'de düzenlenen geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle kutlandı. 2. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren insansız hava araçları (İHA'lar), Azerbaycan envanterindeki Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA'lar törende sergilendi.

Aliyev 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle 8 Kasım'ı Zafer Günü ilan etti.


ERMENİ İŞGALİNDE AHIR OLAN CUMA MESCİDİ YENİDEN İBADETE AÇILDI


Azeybaycan'ın Karabağ'da 44 günlük Vatan Muharebesi'yle özgürleştirilen Ağdam kentinde, tarihi Ağdam Cuma Mescidi de yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

