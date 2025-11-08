TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye ile ilgili kurulan komisyon çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirterek, "Çoğu gitti azı kaldı. Ya biz kazanacağız ya emperyalizm" dedi. Medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, komisyonda 11 partiden 51 milletvekilinin bulunduğunu, açıklık, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle çalıştıklarını söyledi.

Fotoğraf (İHA) BÜYÜK DESTEK

Kurtulmuş, "Toplumun her kesiminden temsilci komisyonda dinlendi. Herkes sürece katkı ve destek verdi" dedi. Şehit aileleri, gaziler ve mağdur taraflarla da görüştüklerini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şehit ailelerini, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. Komisyonumuzda dinlediğimiz gaziler ve şehit ailelerinin tam desteğini aldık. Hepsi de terör belasının bir an önce bitmesini istiyor" diye konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un düzenlediği toplantıya Takvim Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem katıldı. 102 yıllık cumhuriyetin neredeyse 50 yılının terörle mücadele ile geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Bu süreci sabote etmek isteyenler oluyor. Etki ajanları sürecin akamete uğraması için uğraşıyor. Çok zor bir süreç. Ama bunu başaracağız" dedi. Gelinen süreçte Türkiye modeli ile bir arabulucuya bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan sorunu çözeceklerini belirten Kurtulmuş, "Örgütün silah bırakıp, kendini feshettiğinin tespit ve tescili önemli. Bunu güvenlik güçlerimiz teyit edince yasal düzenlemeler aşamasına geçeriz" dedi.