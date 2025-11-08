CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı

Sayıştay, mevzuat gereği belediyenin bu süreçleri en geç altı ay içinde tamamlaması gerektiğini belirtti. Raporda, zabıta memuru kadrosunda bulunmayan 22 işçinin fiilen zabıta olarak görevlendirildiği belirtildi. Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne göre bu göreve atanacak kişilerin özel sınav ve yaş şartlarını taşıması gerektiği hatırlatılarak, uygulamanın mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Bazı personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmadan işe başlatıldığı tespit edilen raporda, 7315 sayılı Kanun gereği kamu görevine başlamadan önce bu araştırmaların tamamlanmasının zorunlu olduğunu vurgulandı.

USULSÜZLÜKLER BİTMİYOR

Raporun 6'ncı bulgusunda, belediyeye ait hurdaya ayrılan 2 aracın hurda ambarında bulunmadığı belirtildi. Araçların satıldığına veya elden çıkarıldığına dair hiçbir resmi belgenin olmadığı ifade edilerek, kamu kaynağının akıbetiyle ilgili araştırma ve soruşturma yapılması gerektiği bildirildi. Denetim raporunda, belediyeye ait bazı taşınmazların kiralama ihalelerinde rekabetin sağlanmadığı, katılımı kısıtlayan özel şartlar konulduğu kaydedildi.