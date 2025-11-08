PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı

CHP’li belediyelerde bitmeyen skandallara bir yenisi daha eklendi. Sayıştay’ın 2024 denetim raporuna göre Marmaris Belediyesi’nde 34 ayrı usulsüzlük tespit edilirken, en çarpıcı bulgu meclis toplantı salonunun kaçak çıkması oldu. İmar Kanunu’na aykırı şekilde ruhsatsız inşa edilip kullanılan salon için Sayıştay “ruhsata bağlanmalı” uyarısında bulundu. Raporda ayrıca ruhsatsız personel görevlendirmeleri, eksik güvenlik soruşturmaları, kayıp araçlar ve şaibeli kiralama ihaleleri de yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler skandallarla gündemden düşmüyor.

BU KEZ ADRES MARMARİZ
Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda CHP'li Marmaris Belediyesi'nde tespit edilen 34 ayrı usulsüzlük ve mevzuata aykırı uygulama ortaya çıkarıldı.

MECLİS TOPLANTI BİNASI KAÇAK ÇIKTI
Raporda özellikle personel alımı, taşınmaz kiralama, imar uygulamaları ve ruhsatsız yapı kullanımı gibi alanlarda önemli bulgulara yer verildi. En dikkat çekici bulgu ise belediyeye ait hizmet binasındaki meclis toplantı salonunun kaçak olduğu ortaya çıktı.

İMAR KANUNUNA AYKIRI
Denetim raporunda, söz konusu yapının "ruhsatsız" şekilde inşa edildiği ve kullanılmaya başlandığı açıkça belirtildi. İmar Kanunu'nun hükümlerine göre belediye sınırları içinde yapılacak her yapının ruhsata tabi olduğu hatırlatıldı. Belediyenin kendi binasında bu kurallara uymamasının kanuna aykırı olduğu vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi "İdareye ait ana hizmet binasının üst katında bulunan meclis salonunun yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi olmadan ruhsatsız bir şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır. 'Çatı ve ek imalatları yapılması' yapım işi ile hizmet binası üzerine çatı katı yapıldığı, bu yapının meclis salonu olarak kullanılmaya başlandığı ancak meclis salonu olarak kullanılan yapının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izninin olmadığı tespit edilmiştir."

SKANDALIN ARDINDAN ADIM ATILDI
Yeniasır'da yer alan habere göre sayıştay, bulgu konusu binanın ruhsata uygun hale getirilerek ruhsata bağlanması gerektiğini de raporda bildirdi. Çevrede tek bir kaçak yapıya izin vermediklerini dile getiren Marmaris Belediyesi bu skandalın ortaya çıkmasının ardından kaçak yapılan salonun ruhsatlandırılması için Meclis gündemine alındığını bildirildi. Öte yandan 2020-2024 yılları arasında bin 853 yapı için yıkım kararı alındığı ancak bu kararların büyük kısmının uygulanmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay, mevzuat gereği belediyenin bu süreçleri en geç altı ay içinde tamamlaması gerektiğini belirtti. Raporda, zabıta memuru kadrosunda bulunmayan 22 işçinin fiilen zabıta olarak görevlendirildiği belirtildi. Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne göre bu göreve atanacak kişilerin özel sınav ve yaş şartlarını taşıması gerektiği hatırlatılarak, uygulamanın mevzuata aykırı olduğu ifade edildi. Bazı personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanmadan işe başlatıldığı tespit edilen raporda, 7315 sayılı Kanun gereği kamu görevine başlamadan önce bu araştırmaların tamamlanmasının zorunlu olduğunu vurgulandı.

USULSÜZLÜKLER BİTMİYOR
Raporun 6'ncı bulgusunda, belediyeye ait hurdaya ayrılan 2 aracın hurda ambarında bulunmadığı belirtildi. Araçların satıldığına veya elden çıkarıldığına dair hiçbir resmi belgenin olmadığı ifade edilerek, kamu kaynağının akıbetiyle ilgili araştırma ve soruşturma yapılması gerektiği bildirildi. Denetim raporunda, belediyeye ait bazı taşınmazların kiralama ihalelerinde rekabetin sağlanmadığı, katılımı kısıtlayan özel şartlar konulduğu kaydedildi.

