Tarihi eser kaçakçılarına "Anadolu Mirası" operasyonuyla darbe vuruldu

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 589 adet tarihi eser ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 589 adet Roma Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

"ANADOLU MİRASI" OPERASYONUYLA 589 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık Suçları İle Mücadele çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu minvalde 'Anadolu Mirası' adlı operasyonda, E.O. (48) A.E. (50) İ.B. (51) Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) isimli şahısların araçlarında arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, 388 adet obje, 82 adet sikke, 19 adet taş obje ve 100 adet yüzük olmak üzere toplam 589 adet Roma Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

