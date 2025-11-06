Kocaeli Valisi Aktaş: "Yarın yol haritamızı açıklayacağız"

Sadece zemin değil, çevredeki binalar da ileri teknoloji cihazlarla takip ediliyor. Binalara yerleştirilen georadar tarama cihazları sayesinde muhtemel hareketlenmeler ve yapısal sapmalar gözleniyor. 135 derece açıyla çalışan sistem, tüm binaları tarayarak en küçük hareketliliği dahi tespit edip raporluyor. Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşundan toplam 427 personel ve 120 araç çalışma yapıyor. Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü haritaları inceliyor. Böylece birçok parametre ve teknik veri bir araya getirilip, sağlıklı bir rapor hazırlanacak. Binalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla milimetrik veriler toplanarak, riskler raporlanıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de 4 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından bölgede başlatılan zemin ve yapı güvenliği incelemeleri sona yaklaştı.

"ALANDA TÜM EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORLAR."

Olayın ardından 24 saat esasına göre ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "29 Ekim günü meydana gelen göçük olayında şu anda olduğu gibi alanda tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Bir yandan adli süreç devam ediyor. Bilirkişi heyeti başsavcılarımızın koordinesinde çalışıyor. Diğer taraftan da AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde çalışmalar ilk günden itibaren, ilk dakikalardan itibaren 24 saat esasına göre devam etmekte. Hem İçişleri Bakanlığımız hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın takibiyle devam eden çalışmalara üniversiteler ve TÜBİTAK destek verdiler. Bir adeta bilim kurulu oluşturmuş şekilde hocalarımız, teknik elemanlarımızla beraber, Yapı İşleri Genel Müdürü ve Risk Azaltma ve Deprem Genel Müdürümüzle beraber hem olayın oluş şekliyle ilgili bir kanaate varmaya çalışıyorlar hem de daha sonrasında özellikle tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın ve onların evlerinin durumu ile ilgili bir harita belirlemek üzere çalışıyorlar." dedi.

"BUGÜN İTİBARIYLA SONA GELMİŞ BULUNUYORUZ."

Çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Vali Aktaş, şu şekilde konuştu:

Bugün itibarıyla sona gelmiş bulunuyoruz. Enkaz kısmında da son kısım da kaldırılıyor. Adli inceleme ile paralel giderek tamamen kalktıktan sonra, bir de son bir inceleme yapıldıktan sonra çok büyük bir ihtimalle yarın yapacağımız çalışmaları belirleyecek noktaya gelmiş olacağız. Bunu hem kamuoyuyla hem de tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızla, onların evleri ve iş yerleriyle ilgili bundan sonraki süreçte varacağımız kararı, kendileriyle beraber alacağımız kararı paylaşarak, yapacağımız çalışmalara bir yol çizeceğiz