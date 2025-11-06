CHP'li Özel'e Başsavcılık'tan soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümraniye'deki mitingin bir bölümünde İBB yolsuzluk soruşturmasını yürüten yargı mensuplarını hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan..." şeklinde başlayan sözleri için Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e tepki gösterdi: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz, bu siyasi saldırganlıktır.

