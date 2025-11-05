PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bozalan inciri ikramı! "Hemşehrilerimizin selamlarını ilettik"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve beraberindeki heyet bir dizi program için Ankara'ya gitti. Ziyaretinin ikinci günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bozalan inciri ikram etti. Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önce çok beğendiği Bozalan incirini ikram ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve beraberindeki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Burada AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Başkan Pehlivan ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinlerken, grup toplantısı sonundaysa salonda 'Menemen burada, Reisinin yanında' sloganları yankılandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BOZALAN İNCİRİ İKRAMI

TBMM ziyaretinin en özel anları grup toplantısı sonunda yaşandı. Başkan Pehlivan, Türkiye yüzyılının mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Menemen'in bereketli topraklarında yetişip özenle kurutulmuş olan Bozalan inciri ikram etti.

Başkan Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemizin en özel ürünlerinden birini armağan etmekten dolayı onur duyduk. Menemen'in birbirinden güzel ürünlerini devletimizin en üst kademesine armağan etmek bizim için bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan'ın son durağıysa AK Parti Genel Merkezi oldu. Pehlivan burada AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.

