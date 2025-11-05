Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bozalan inciri ikramı! "Hemşehrilerimizin selamlarını ilettik"

Başkan Erdoğan'a Bozalan inciri ikramı! (İHA)

Başkan Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemizin en özel ürünlerinden birini armağan etmekten dolayı onur duyduk. Menemen'in birbirinden güzel ürünlerini devletimizin en üst kademesine armağan etmek bizim için bir gururdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan'ın son durağıysa AK Parti Genel Merkezi oldu. Pehlivan burada AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret etti.