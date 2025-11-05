Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bozalan inciri ikramı! "Hemşehrilerimizin selamlarını ilettik"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve beraberindeki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Burada AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Başkan Pehlivan ve beraberindeki heyet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinlerken, grup toplantısı sonundaysa salonda 'Menemen burada, Reisinin yanında' sloganları yankılandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A BOZALAN İNCİRİ İKRAMI
TBMM ziyaretinin en özel anları grup toplantısı sonunda yaşandı. Başkan Pehlivan, Türkiye yüzyılının mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Menemen'in bereketli topraklarında yetişip özenle kurutulmuş olan Bozalan inciri ikram etti.