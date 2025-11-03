PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da kritik Gazze zirvesi: İslam dünyası tek ses olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul’da düzenlenecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanları da katılacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İstanbul’da kritik Gazze zirvesi: İslam dünyası tek ses olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanları da katılacak. Zirvede, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktarması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
Borsa İstanbul
Kanarya muhteşem dönüşle sezona tutundu! Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
Cevdet Yılmaz açıkladı: Enflasyonda hedef 2027’de tek hane!
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de Guinness rekorlu yarışmacı büyük riske girdi!
CTE'den çarşaf ve banyo havlusu detayı! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer nasıl öldü?
İbrahim Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu sözleri: "Yakınlığımız yok"
CANLI ANLATIM | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta! Türkiye ile Irak arasında tarihi "su" anlaşması: "En büyük altyapı yatırımı olacaktır"
Orduya hazır olun talimatı! ABD Başkanı Donald Trump'tan Nijerya’ya askeri müdahale ve yardım kesintisi
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gidiyor: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Fenerbahçe'ye transferden dev gelir! O yıldızlar ayrılabilir
Oğlu açıkladı: Engin Çağlar'ın o isteği gerçek oldu! Nuri Alço'dan Ediz Hun'a dostları cenaze törenine akın etti
İslam Memiş’ten kasım ayı rehberi: Gram altında 5.500 TL seviyesi kritik! Alım fırsatı ve yeni rekor sinyalini verdi
Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç ve ibra şoku! Adalı eski yönetimi bombaladı: "Her gün yıktığınız bir işi toparlamaya çalışıyoruz"
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
KCK ve SDG'den "Şam" şeytanlığı! Suriye'ye giden PKK'lıların listesi MİT'in elinde... Sinsi "entegrasyon" planına müsamaha yok
Gazze masası İstanbul'da kuruluyor! Dışişleri Bakanı Fidan ev sahipliği yapacak: Toplantıya kimler katılacak?
Doğal gazı açın montları sıkı giyinin! İstanbul’da kuvvetli yağış için gün verildi: Dondurucu soğuk geliyor! Son 48 saat...
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...