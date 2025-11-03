İstanbul’da kritik Gazze zirvesi: İslam dünyası tek ses olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da düzenlenecek Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak. Zirveye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün dışişleri bakanları da katılacak. Zirvede, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini aktarması bekleniyor.

