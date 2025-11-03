İBB’de casusluk soruşturmasında yeni belge şoku: Necati Özkan’ın telefonundan “İmamoğlu operasyonu” planı çıktı

26 Ekim günü casusluk suçundan tutuklanan Necati Özkan'ın aynı gün savcılık ifadesinde bu belgenin de sorulduğu ortaya çıktı. Özkan sorgusunda telefonunda bulunan notla ilgili, "Bu dokümanları kimin hazırladığını bilmiyorum, bahsi geçen dokümanlardaki içeriklerden de haberdar değilim" dedi.



İBB'ye yönelik yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu Necati Özkan'ın cep telefonundan 22 Aralık 2024 yani İmamoğlu ve yolsuzluk çetesine yönelik operasyondan 3 ay önce hazırlanmış bir belge ortaya çıktı. "İmamoğlu ve geliyorum diyen operasyon" başlıklı belgede, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değiştirilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bir ismin atanması, İstanbul'a yeni bir valinin atanması hazırlığı içinde olunması" şeklinde ifadelere rastlandı. Belgede şunlar yer aldı;



1) Kimsenin bilmediği yeni bir ofis hazırlanmalıdır.



2) İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar temin edilerek önemli ve özellikli bilgiler ve dosyalar sadece bu bilgisayarda bulunmalıdır.



3) Başkası adına daha önce hic kullanılmamış yeni hat ve yeni sıfır telefon temin edilmelidir. Telefon eski internete bağlı olmayan, akıllı olmayan klasik telefonlardan tercih edilmelidir. Yeni numara ve telefon ile sadece özel stratejik görüşmeler yapılmalıdır.