DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer

DEM Partili Ahmet Türk, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, geçmişteki gibi olmadığını ve daha farklı ilerlediğini kaydeden Türk, Abdullah Öcalan ile ilk görüşmelerinde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördüğünü söyledi. "İçinde bulunduğumuz süreç toplumumuzun halkların ortak demokratik değerlerde buluşma projesidir" diyen Türk, bunun için de hukuki zeminin sağlanması gerektiğini belirtti. Ahmet Türk, "Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz" dedi.
Türk, kendine sosyal-demokratım diyen ana muhalefet partisinin toplumsal barışın sağlanmasında aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi. "Özgür Özel, tabanına göre daha iyi bir yerde duruyor, Babacan bu konuda demokrat bir tavır sergiliyor, Davutoğlu çözüm yönünde ön açıcı bir irade sergiliyor" diyen Türk, süreci eleştirenlerin de çıktığını ancak bu sürecin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
"NELER YAŞANDIĞININ FARKINDA DEĞİLLER"
"Bu projeyi sadece PKK'nın silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Ortadoğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir" diyen Türk, Kürt sorununu çözmüş olan bir Türkiye'nin Ortadoğu'nun demokratikleşmesine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. "Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım, hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor" diyen Türk, Türkiye'de apolitik bir kesim olduğunu ve bunların hala Kürtler yoktur dediğini belirtti. "Neler yaşandığının farkında değiller, süreci bu kesime de anlatmak lazım" diyen Türk, bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerektiğini belirtti.
"ERDOĞAN'A ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR"
Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir diyen Türk, bu anlamda Sayın Erdoğan'ın hakimiyetinin olduğunu söyledi. İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum.
"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜRECE GİRDİ"
Türk, "Yıllardan beri demokratik siyasetin güçlenmesini silahın yerine demokratik siyasetin büyümesi konusunda hep çaba gösterdik. 12 Eylül'ü, 90'ları yaşadık. Ben yıllardır 'bizimle konuşabileceğimiz son kuşağız, bizim kuşakta ortadan kalkarsa bu konuşabilecek kimseyi bulamazsınız' dedim. Yıllardan beri toplumsal barışın sağlanması için çaba gösterdik, hiçbir zaman buna inancımızı da kaybetmedik. Kardeşliğin, barışın olacağına olan umudumuz bizi ayakta tuttu. Çünkü inanç olduğu zaman her türlü çabanın içinde olursunuz, beslersiniz, fedakârlık yaparsınız, büyütürsünüz. Geçmişi, yaşananları bilmeyenler ise ne bu fedakarlığı yapar ne de geçmişi doğru biçimde günümüze aktarabilir. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte barış için mücadeleyi sürdürdüğümüz. Daha önceki çözüm sürecinde de MİT Başkanı ve İçişleri Bakanımızla görüşmüştük. Yani o sürecin sancısız geçmesi için çaba sarf etmiştik ama sonuca ulaşmamıştı" diye konuştu.