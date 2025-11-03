DEM Partili Ahmet Türk'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: Çözerse Erdoğan çözer

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. (AA) FETÖ SABOTE ETTİ Daha önceki çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasında FETÖ'nün etkisi olduğunu düşünüyorum. Gülen cemaati o dönemde devletin birçok kademesine sızmıştı. KCK Davasında bu çok açık şekilde ortaya çıktı. Davalara bakan yargıçların, savcıların çoğunun Gülen cemaati gruplarından geldiği ortaya çıktı. O dönemde hükümet de hazır değildi. Şimdi süreç geçmişteki gibi değil. Daha farklı ilerliyor. Zaten Öcalan ile ilk görüşmemizde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördük. ÖFKELERİ BAĞIŞLAYALIM Trabzon'daki annenin de Şırnak'taki annenin de acıları yüreğimizi yakıyor. Her ölen insan büyük bir kayıptır. 40 binden fazla insanın can verdiği bir soruna iki taraflı bakmak lazım. Ölen herkes bizim kaybımız. Evladını yitirmiş, kardeşini yitirmiş insanların acılarını anlamak lazım. Meseleye dengeli şekilde bakmamız gerekiyor. Yarım asırdır kan ve gözyaşı Türkiye'nin hangi bir karış toprağına dökülmedi ki.Ama lütfen artık hepimiz kırgınlıklarımızı ve öfkelerimizi barışa bağışlayalım. DEVLET BEY SAHİPLENİYOR Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik kararlı bir tavrı var. Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş. Süleymaniye'ye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet beyi yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum.

Ahmet Türk, Tuba Kalçık'a konuştu. (SABAH) MUSTAFA KEMAL'DEN SONRAKİ EN ETKİLİ LİDER ERDOĞAN Ahmet Türk, "Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu konuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti" dedi.



"Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu' diyen Türk, devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle çözümüm zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim olduğunu söyledi. "Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Sayın Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü söyledi.



Türk, "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre" diye konuştu. AKİL İNSANLAR LİNÇ EDİLMİŞTİ...

Ne yazık ki her zaman savaştan yararlanan kesimler de çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil bu durum. Mesela silah tüccarları savaştan besleniyor Amerika'da. Çözüm sürecini büyük bir fotoğraf olarak bakmak lazım. Hangi düşüncede olursanız olsun ama çözüm sürecine katkı sağlamak gerekiyor. Türkiye'de apolitik bir kesim var, bunlar hala Kürtler yoktur diyor. Neler yaşandığının farkında değiller. Bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını bir Ortadoğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.