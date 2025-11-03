İstanbul'da İSEDAK toplantısı... Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,41. İSEDAK Toplantısı'ndan Suriye'den Gazze'ye KKTC'den Sudan İslam aleminin sesi oldu. Suriye'ye özel destek programı başlatacaklarını bildiren Erdoğan, KKTC'nin İSEDAK toplantısına katılmasını memnuniyetle karşıladı. Kıbrıs üzerine yapılan emperyalist planlara geçit vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşandığı dile getirdi, "Türkiye olarak zalimlerin karşısına dikildik. Ateşkes için büyük çaba sarf ettik. Filistin devleti kurulana kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. Sudan da yaşananlara da sessiz kalmayan Erdoğan, İslam alemine çağrı yaptı.