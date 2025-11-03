PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da İSEDAK toplantısı... Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı!

İstanbul'da İSEDAK toplantısı... Başkan Erdoğan'dan emperyal şeytanlara "Kıbrıs" uyarısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,41. İSEDAK Toplantısı'ndan Suriye'den Gazze'ye KKTC'den Sudan İslam aleminin sesi oldu. Suriye'ye özel destek programı başlatacaklarını bildiren Erdoğan, KKTC'nin İSEDAK toplantısına katılmasını memnuniyetle karşıladı. Kıbrıs üzerine yapılan emperyalist planlara geçit vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" dedi. Erdoğan, Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşandığı dile getirdi, "Türkiye olarak zalimlerin karşısına dikildik. Ateşkes için büyük çaba sarf ettik. Filistin devleti kurulana kadar mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. Sudan da yaşananlara da sessiz kalmayan Erdoğan, İslam alemine çağrı yaptı.

Bunlar da Var

Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle