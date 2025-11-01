İzmir'de su krizi büyüyor

İzmir'de su krizi büyüyerek devam ediyor. Kentteki çöp sorununun yanında su kriziyle de uğraşan vatandaşlar, bir süre daha susuz kalacak. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu. İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, uygulamanın 15 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde kesintiler sürecek.