Gazze'deki Filistin Hükümeti CENTCOM'u yalanladı: "Hamas'ın yardım yağmaladığı" iddiası asılsızdır

Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı



KANITSIZ VE ÇELİŞKİLİ



Gazze'deki uluslararası kuruluşların, Filistin güvenlik güçlerinin herhangi bir yağma olayına karışmadığını defalarca teyit ettiği vurgulanan açıklamada, CENTCOM'un iddialarının "kanıtsız ve çelişkili" olduğu belirtildi.

22 KURULUŞ FAALİYET GÖSTERİYOR



Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un, "Gazze'de 40 ülke ve kuruluşun faaliyet gösterdiği" yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, burada fiilen sadece 22 kuruluşun insani yardım sağladığı ve bunların çoğunun da İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan etkilendiği ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, 9 Ekim'de başlayan ateşkes sürecine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve ABD'nin bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu İsrail'i ateşkes şartlarına uymaya zorlamaya çağırdı.

CENTCOM, ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin Han Yunus'un batısında bir yardım kamyonunun yağmalandığını insansız hava aracıyla tespit ettiğini ve bu kişilerin "Hamas mensubu olduğundan şüphelenildiğini" ileri sürmüştü.