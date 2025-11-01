PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'deki Filistin Hükümeti CENTCOM'u yalanladı: "Hamas'ın yardım yağmaladığı" iddiası asılsızdır

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını yalanladı. Hamas mensuplarının Han Yunus'ta insani yardımları yağmaladığı yönündeki iddialarının "asılsız ve sistematik bir dezenformasyon kampanyası" olduğunu bildirdi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) "Hamas insani yardımları yağmaladı" iddiasını kınadı. CENTCOM'un "Filistin güvenlik güçlerinin itibarını zedelemenin amaçlandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Filistin polisi, yardım konvoylarını korurken 1000'den fazla şehit vermiş, yüzlercesi yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

KANITSIZ VE ÇELİŞKİLİ

Gazze'deki uluslararası kuruluşların, Filistin güvenlik güçlerinin herhangi bir yağma olayına karışmadığını defalarca teyit ettiği vurgulanan açıklamada, CENTCOM'un iddialarının "kanıtsız ve çelişkili" olduğu belirtildi.

22 KURULUŞ FAALİYET GÖSTERİYOR

Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un, "Gazze'de 40 ülke ve kuruluşun faaliyet gösterdiği" yönündeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, burada fiilen sadece 22 kuruluşun insani yardım sağladığı ve bunların çoğunun da İsrail'in uyguladığı kısıtlamalardan etkilendiği ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, 9 Ekim'de başlayan ateşkes sürecine rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve ABD'nin bu ihlaller karşısında sessiz kaldığını belirterek, uluslararası toplumu İsrail'i ateşkes şartlarına uymaya zorlamaya çağırdı.

CENTCOM, ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin Han Yunus'un batısında bir yardım kamyonunun yağmalandığını insansız hava aracıyla tespit ettiğini ve bu kişilerin "Hamas mensubu olduğundan şüphelenildiğini" ileri sürmüştü.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in ara ara devam eden saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.


