PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor

Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki diploma davasını “siyasi şova” dönüştürmesi yargı yönetiminde yeni bir dönemi başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevi kampüslerindeki tüm duruşmaların planlamasını tek elden yürütecek. Artık mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Başsavcılıktan onay almak zorunda olacak. Yeni sistemle salon tahsisi, güvenlik ve taraf sayısına göre Başsavcılıkça belirlenecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir "siyasi şova" dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi.

Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.

Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: Savunacak bir şeyi olmayınca...

ÖNCE MÜZEKKERE YAZILACAK
Takvim Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre 22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda, "Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir" denildi. Yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy CBS'ye müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek. Başsavcılık, bu bilgilere göre uygun salonu kendisi belirleyecek ve mahkemeye bildirecek.

CHP'li Ekrem İmamoğlu 12 Eylülde görülen şaibeli diploma davasında duruşma salonunda siyasi şova soyunduCHP'li Ekrem İmamoğlu 12 Eylülde görülen şaibeli diploma davasında duruşma salonunda siyasi şova soyundu

EKREM İMAMOĞLU DURUŞMA SALONUNU SİYASİ ŞOVA ÇEVİRMİŞTİ
Diploma davası sırasında, 59. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ali Doğan'ın ısrarla 1 numaralı, bin kişilik büyük duruşma salonunu talep etmesi tartışma yaratmıştı.

Sanık sayısı yalnızca bir ve tutuksuz olmasına rağmen, duruşmanın en geniş salonda yapılması, mahkeme disiplinini zedeleyen kalabalık görüntülere neden olmuş, yargılama salonu sloganlar, alkışlar ve politik tezahüratlarla birlikte yabancı basında adeta "şov atmosferine dönüşmüş" eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlunun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralıkta SilivrideDiplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlunun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralıkta Silivride

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme şovlarına son! Önceden onay şartı geliyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: “Türkiye Yüzyılı’nın medya cephesinde taşıdığımız sorumluluğun farkındayız”
Gebze'de aynı bölgede bir bina çökmek üzere Kocaeli Valisi Aktaş: 12 binayı mühürledik
Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Washington Post: ABD gizli raporunda Soykırımcı İsrail’in Gazze’deki ihlalleri ortaya çıktı
Gürsel Tekin Özel'e Takvim'den yanıt verdi! Casusluk soruşturması ve iddianamedeki iki CHP'li için ne dedi? "Kemal Bey'i beğenenler partiden atıldı"
Tarihi dava sonuçlandı! Piyasa değeri 30 milyon dolar... Yalı Rus mirasçılara verildi
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Kilyos’ta gizemli mezar! MI6 ajanının “manevi annesi” sırlarla gömüldü | Musevi,Yehova, Bahai üçgeninde gizemli mezar
CHP'li Emir'in “Hüseyin Gün kaybedildi” yalanına Başsavcılık'tan açıklama: "İşlemlerin tamamlanmasıyla cezaevine geri gönderildi"
Memura yüzde 19.54 zam! Ocak zammında yeni ipucu geldi: En az 61 bin TL!
Emekliye yüzde 13 zam! Yeni anket sonucu açıklandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da "altın" dönem! ABD Başkanı Donald Trump Lincoln Banyosu’nu baştan aşağı yeniledi
Başkan Erdoğan'dan İsrail'i aklayan Batı'ya sert tepki: Biz bunu yutmayız!
Futbolda yeni skandal: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! 3700 futbolcu inceleme altında
“Meclis’te İYİ Parti'den kirli provokasyon: Kurtulmuş salonu terk etti | Ömer Çelik'ten sert tepki geldi: “Yüce Meclis’e saygısızlık kabul edilemez”
Zorlu İstanbul deplasmanı öncesi senaryo yazıldı! Fırtına'nın Aslan karşısındaki ilk önceliği disiplinli olmak...
Galatasaray - Trabzonspor derbisinde sürpriz karar! 11'ler netleşti