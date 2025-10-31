CANLI | Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum 2025'in açılış programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen TRT World Forum 2025'in açılış programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. 2017'den beri forumu tertipleyen TRT yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ile bizler için bir iftihar kaynağıdır.

Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı fikirlerini dillendirmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi siyaset medya teknoloji alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.

Küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Sorunlar üzerine ne kadar çok konuşursak sahici çözümlere ancak o nispette ulaşabiliriz. Burada yükselecek çağrıların tüm insanlığın barış ve huzur arayışına katkı sağlamasını umut ediyorum.



Mevcut sistem günümüzün gerçeklerine gerekliliklerine maalesef uymuyor.

İSRAİL MASUM DEĞİL



Nasıl oluyor da İsrail masum oluyor. Dün bu başımıza geldi dün orada gerekeni söyledik. Masum değil zalim İsrail'in ta kendisidir. Elinde nükleer silahlar, bombalar var. Nasıl mazlum oluyor. Bunu yutmazlar, hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız.