İspanya Türkiye’nin milli uçağı HÜRJET'i satın alıyor

TUSAŞ, İspanya Savunma Bakanlığı ve Airbus ile yapılan anlaşma kapsamında İspanya, 3,1 milyar euro değerinde 45 adet HÜRJET alacak. Teslimatlar 2028’den itibaren başlayacak.

TUSAŞ, İspanya Savunma Bakanlığı ve Airbus arasında varılan anlaşmayla HÜRJET'in yurt dışına satışı için ilk resmi protokol geçtiğimiz mayıs ayında imzalanmıştı. Anlaşmanın Türkiye için önemine değinen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu zaptın HÜRJET için bir kilometre taşı olduğunu açıklamıştı. İspanya hükümeti, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay verdi. 3.1 milyar euro değerindeki onay ile İspanya'ya 45 adet HÜRJET teslim edilecek. Teslimatlar 2028 yılından itibaren başlayacak.

