Katil İsrail ateşkesi ihlal etti: Gazze'de sivillere yönelik soykırım devam ediyor! Türkiye'den sert tepki!

Soykırımcı İsrail, Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Terör devleti, düzenlediği hava saldırılarıyla Gazze'de birçok binayı hedef aldı. Bölgeden gelen bilgilere göre saldırılarda ölü ve yaralılar var. Türkiye’den ise peş peşe tepkiler gelirken, yapılan saldırının bir soykırım niteliği taşıdığı vurgulandı.

"ATEŞKESE RİAYET EDİLMELİ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

"BU SALDIRI BARIŞ İSTEYEN HERKESE YAPILMIŞTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada;

İsrail'in Gazze'ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır. İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır. ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (takvim.com.tr)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, (takvim.com.tr)

'İSRAİL'İN BARIŞ GİBİ BİR GÜNDEMİ YOK'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyada yaptığı açıklamada;

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

CANLI ANLATIM | İsrailin saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri Gazzeye yoğun bombardıman | AK Partiden sert tepkiCANLI ANLATIM | İsrailin saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri Gazzeye yoğun bombardıman | AK Partiden sert tepki
