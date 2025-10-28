Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Yıkılan binalar havadan görüntülendi. (AA)



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, TAMP devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."