Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmadığı bildirilirken kullanılmayan 3 bina ve bir dükkan yıkıldı. Havanın aydınlanmasıyla yıkılan binalar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BASI BİNALAR SARSINTIYLA YIKILDI

Depremin ilçede oluşturduğu hasar, havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. İlçe merkezindeki bazı binalar sarsıntıyla yıkıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, TAMP devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

3 BİNA VE 2 KATLI BİR DÜKKAN YIKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, kullanılmayan 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

25 HASARLI YAPI VAR

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığı bilgisini paylaştı.

