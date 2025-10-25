PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan İlber Ortaylı’ya ziyaret!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sağlık sorunları yaşayan Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı evinde ziyaret etti. Yayman, “İlber Hocamızın durumu iyi, biraz istirahat etmesi gerekiyor” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kültür ve tarih dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti. Yayman, ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı.

Paylaşımında, sağlık problemleri yaşayan İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yayman, "İlber Hocamız bir süre endişelendirse de çok şükür durumu iyi; biraz istirahat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında tarih ve kültür üzerine gerçekleştirilen sohbetin her zamanki gibi ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Yayman, Ortaylı'nın misafirperverliği ve derin bilgi birikimi için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılarla her daim ilham kaynağı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın paylaşımı şu şekilde:

Kıymetli tarihçimiz ve kültür dünyamızın mümtaz şahsiyeti Prof. Dr. İlber Ortaylı Beyfendi'yi evinde ziyaret ettim. Sağlık problemleri yaşayan kıymetli hocama geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İlber Hocamız bizleri bir süre endişelendirdi ama çok şükür durumu iyi; biraz istirahat etmesi gerekiyor.

Kültür ve sanat hayatımıza yaptığı katkılarla her daim yol gösterici olmasını diliyorum.Tarih ve kültür üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet her zamanki gibi ufuk açıcıydı. Nazik misafirperverliği ve güzel sohbeti için kendisine şükranlarımı sunuyorum.

