Başkan Erdoğan'dan BM'nin 80. Yıldönümü dolayısıyla mesaj: Gazze Soykırımı’nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla dünyaya anlattı (BM Genel Kurulu, Eylül 2025 AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Bu çerçevede, etkinlik, maliyet ve erişim imkanları gibi faktörlerin yanı sıra sahip olduğu yetişmiş insan kaynağıyla, medeniyetleri ve kıtaları birleştiren İstanbul şehrimizi bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye olarak, bölgemizden başlayarak tüm dünyada barış, huzur ve güvenliğin egemen olması için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutluyor; Teşkilatı tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımların atılmasına yönelik irademizi bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. "