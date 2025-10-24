Başkan Erdoğan'dan BM'nin 80. Yıldönümü dolayısıyla mesaj: Gazze Soykırımı’nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Kuruluşunun 80. Yıldönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Birleşmiş Milletler'in tesis edilişinin 80'inci yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
Ardı ardına yaşanan iki Dünya Savaşı'nın tecrübeleri ışığında uluslararası barış, dayanışma ve işbirliğini yeşertmek amacıyla kurulan Teşkilatımız, aradan geçen 80 yıl zarfında birçok sınamadan başarıyla çıkmıştır.
BM'NİN ÜSTLENDİĞİ TARİHİ SORUMLULUK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR
Savaşlar, insani krizler, açlık, yoksulluk, İslam düşmanlığı, terör ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle aynı anda mücadele ettiğimiz günümüzde, BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır.
Hiç şüphesiz, bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilebilmesi, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine ve kurucu değerlerine daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla mümkün olabilecektir.
GAZZE SOYKIRIMINDA BAŞARILI BİR SINAV VERİLEMEDİ
Bilhassa, uluslararası barış ve güvenliği korumakla mükellef BM Güvenlik Konseyi'nin tüm insanlığın haklı beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir.
Uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin ayaklar altına alındığı Gazze Soykırımı'nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir.
20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Filistinli katledilmiş, 170 bin insan yaralanmış, Gazze devasa bir enkaz yığına çevrilmiş; ancak Güvenlik Konseyi, sadece masum Gazzelilerin değil, Birleşmiş Milletler çalışanlarının dahi güvenliğini sağlayamamıştır.
"Dünya Beşten Büyüktür" şiarıyla yürüttüğümüz reform gayretlerimiz gibi, Teşkilatımızı geleceğe güçlendirerek taşımayı amaçlayan çalışmaları isabetli buluyor; Sayın Genel Sekreter'in BM80 Girişimi'ni destekliyoruz.