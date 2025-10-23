Son dakika! İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine operasyon (Ekran görüntüsü)

İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."