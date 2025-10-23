Son dakika! İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul merkezli 9 ilde elebaşları yurt dışında olan Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 42 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;
İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme,
Kasten yaralama,
Tehdit,
Yağma,
Yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarınca soruşturma başlatıldı.