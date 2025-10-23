İstanbul’da Taç Döviz operasyonunda 5 milyar liralık döviz ve altın bulundu soruşturma CHP'li İmamoğlu ve çevresine sıçradı

Döviz'in sahibi Kemal Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İmamoğlu'nun para kasaları Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yoğun telefon trafiği saptandı. Söz konusu irtibatların, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde gerçekleştiği anlaşıldı. Kurultay'da dağıtıldığı iddia edilen paraların ve Ekosistem için alınan rüşvet paralarının bu döviz bürosunda depolandığı değerlendirildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr) 5 MILYAR LIRALIK DÖVIZ Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bazı isimler ile yüklü miktarda paranın ulaşıldığı Taç Döviz'in sahibi Kemal Durmaz arasındaki telefon konuşma kayıtları şüpheleri artırdı. Bu nedenle İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile gizli kasaları Soytekin ve Köksal'ın şoförlerinin ifadelerinin alınacağı vurgulandı.