PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da Taç Döviz operasyonunda 5 milyar liralık döviz ve altın bulundu soruşturma CHP'li İmamoğlu ve çevresine sıçradı

İstanbul Laleli'deki döviz bürolarına yönelik 'kara para' operasyonu, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu çeteye sıçradı. Büronun sahibi ile İmamoğlu'nun kasalarının şoförlerinin yoğun telefon konuşmaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
İstanbul’da Taç Döviz operasyonunda 5 milyar liralık döviz ve altın bulundu soruşturma CHP'li İmamoğlu ve çevresine sıçradı

Döviz'in sahibi Kemal Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İmamoğlu'nun para kasaları Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yoğun telefon trafiği saptandı. Söz konusu irtibatların, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde gerçekleştiği anlaşıldı.

Kurultay'da dağıtıldığı iddia edilen paraların ve Ekosistem için alınan rüşvet paralarının bu döviz bürosunda depolandığı değerlendirildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

5 MILYAR LIRALIK DÖVIZ

Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan bazı isimler ile yüklü miktarda paranın ulaşıldığı Taç Döviz'in sahibi Kemal Durmaz arasındaki telefon konuşma kayıtları şüpheleri artırdı. Bu nedenle İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın ile gizli kasaları Soytekin ve Köksal'ın şoförlerinin ifadelerinin alınacağı vurgulandı.

Adem Soytekin, (takvim.com.tr)Adem Soytekin, (takvim.com.tr)


Taç Döviz'de yapılan aramada, depo olarak kullanılan bölümdeki 9 çelik kasadan toplam 5 milyar lira değerinde 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş çıktı.

Hüseyin Köksal (takvim.com.tr)Hüseyin Köksal (takvim.com.tr)

Ekrem İmamoğlu'na yakın işadamı Hüseyin Köksal'ın şoförü "Kültür A.Ş.'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı" demişti.

Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da Ekosistem çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdiBayrampaşa Belediyesi operasyonundan da Ekosistem çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zamanlama manidar! İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
İdefix
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
D&R
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte'de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
Türk Telekom
Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze'deki zulme 'Medya hikayesi' başlığı altında provokasyon!
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler