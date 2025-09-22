Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade, İmamoğlu'nun, İBB'nin yanı sıra yolsuzluk sistemine kaynak aktarabilmek için CHP'li ilçe belediyelerini nasıl kontrol altında tuttuğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun her ilçe belediyeye 8 kişilik bir ekip yerleştirdiğini anlattı.
Yolsuzluk sistemine ilçe belediyelerden para akışını bu ekibin yönettiği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tutuklama kararının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesi, CHP'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini ifşa etti.