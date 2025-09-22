Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi

RANTI SİSTEME AKTARIYORLAR Savcılıkta ifade veren Hasan Mutlu , 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP 'ye geçen belediyelere İBB 'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini anlattı.

Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBBden ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkanın şirketine aktarmış

Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında ise Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu kaydeden Mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade etti. İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği belirtiliyor.