PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan CHP'li başkan Hasan Mutlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Mutlu ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'ye geçen belediyelere 8 kişi yerleştirdiğini itiraf ederek söz konusu isimlerin oluşturulan rantı 'ekosistem'e aktarmakla görevli olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade, İmamoğlu'nun, İBB'nin yanı sıra yolsuzluk sistemine kaynak aktarabilmek için CHP'li ilçe belediyelerini nasıl kontrol altında tuttuğunu ortaya koydu. İmamoğlu'nun her ilçe belediyeye 8 kişilik bir ekip yerleştirdiğini anlattı.

Tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu (Takvim Foto Arşiv)Tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu (Takvim Foto Arşiv)

Yolsuzluk sistemine ilçe belediyelerden para akışını bu ekibin yönettiği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

Tutuklama kararının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesi, CHP'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini ifşa etti.

Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBBden ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkanın şirketine aktarmışEkosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBBden ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkanın şirketine aktarmış

RANTI SİSTEME AKTARIYORLAR
Savcılıkta ifade veren Hasan Mutlu, 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini anlattı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyorAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor

Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında ise Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu kaydeden Mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade etti. İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği belirtiliyor.

Adem Soytekinden bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlunun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyordukAdem Soytekinden bu kez siyasi rüşvet itirafı! Ekrem İmamoğlunun avukatları baskı yaptı | Operasyonu önceden biliyorduk

Sabah'ta yer alan habere göre, Bu isimlerin CHP'li ilçe belediyelerindeki oluşturulan rantı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmek için kurduğu yolsuzluk sistemine aktarmakla görevli oldukları değerlendiriliyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB'ye taşıdığı yolsuzluk sistemini CHP'li ilçe belediyelere de bu ekipler aracılığıyla taşıdığı ortaya çıktı.

Ekosistemdeki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldızın ev hapsi kaldırıldıEkosistemdeki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldızın ev hapsi kaldırıldı

ADAYLARI İMAMOĞLU BELİRLEMİŞTİ
31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayını eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirlemiş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel bile katılmamıştı.

Özel'i İstanbul adaylarının belirlenmesi sürecine karıştırmayan İmamoğlu'nun ilçe belediyelerindeki isimlerle belediyelerdeki kaynaklarını kontrol altında tutmak istediği gündeme gelmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Türk Telekom
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı