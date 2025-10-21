Mütefekkir Sadık Albayrak'tan D&R Rize Şimal'de imza günü

Mütefekkir Sadık Albayrak, D&R Rize Şimal'de okurlarıyla buluşacak

Kitaplardan elde edilen gelirlerle yetim ve şehit çocuklarına burs sağlanacağına dile getiren Sadık Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:

Fikir ve aksiyon adamı Sadık Albayrak Trabzon 'dan sonra Rize 'de de okurlarıyla buluşuyor.Albayrak'ınvegibi başucu eserleri için 23 Ekim Perşembe saat 14.00'te imza günü düzenlenecek. D&R 'ın Rize Şimal şubesindeki etkinlikte mütefekkir Sadık Albayrak, hakikate ışık tutacak.Albayrak, Trabzon'daki imza gününde "başucu eser" niteliğindeki iki kitabı içindemişti.Trabzon, Müslümanlar tarafından İstanbul'dan sonra fethedilen 2 şehir. Benim doğduğum büyüdüğüm, yaşadığım şehir. Halka mal olmuş adamları kitaplarımda yazdım.Ben bu kitaplarımı öldükten sonra da telifini NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladım. Kabiliyetli, yetim ve şehit çocuklarına burs verecekler. Bu mutluluk ve onur bana yeter" dedi

Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası kökleri Meşrutiyet devrine kadar uzanan önemli tartışmaları belgeler ışığında bir araya getiren temel bir eser. Kitap, Meşrutiyet'in ilanı ile başlayan tartışmalarda daha çok İslami heyecan duyup meşihat, şeriat ve tarikat konularında fikir beyanında bulunmuş yazar ve siyasi düşünürlerin görüşlerine yer verirken; ülkemizde yorumların cezalandırıldığı dönemleri temel kaynaklar eşliğinde ele alıyor.

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, aynı zamanda günümüzde yaşanan anayasa tartışmaları için de tarihî bir vesika hüviyetinde bir kitap.



Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu ise kökleri Tanzimat devrine dayanan İslamcılık tartışmasının geçirdiği safhaları; konunun önemli isimlerinin yazışmalarına, gazete/ dergi makalelerine ve kitaplara misaller vererek derli toplu bir şekilde okurun gündemine getiriyor.

Sadık Albayrak'ın Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu çalışması, Tanzimat'tan başlayarak Batılı hukuk, iktisat ve kültür yapısının Osmanlı topraklarında nasıl yaygınlık kazanmaya başladığını belgeler ve vesikalar eliyle anlatıyor.