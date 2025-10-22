Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, milletin değer yargılarını hiçe sayan ve ailenin temeline dinamit koyan sapkın bir savunmayla yine gündeme geldi.
YARGI PAKETİNDEKİ DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKTI
Toplum vicdanını yaralayan LGBT dayatmasına karşı çıkmak yerine, sapkınlığa kalkan olan Özel, 11. Yargı Paketi'nde yer alan cinsiyet değişimine karşı düzenlemeye karşı çıktı.
"SANA NE?" DİYEREK DEVLETE MEYDAN OKUDU
Ailenin korunması ve neslin muhafazası adına atılacak adımlara karşı çıkan Özgür Özel, canlı yayında akıl almaz bir çıkışla: "Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının şeyini siyasetçilerin vereceği bir karar değil. Kişinin kendisinin vereceği bir karar. Sen kime hapis cezası getiriyorsun ya? Sana ne? " ifadelerini kullandı.