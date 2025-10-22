Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel , milletin değer yargılarını hiçe sayan ve ailenin temeline dinamit koyan sapkın bir savunmayla yine gündeme geldi.

Özgür Özel. (Ekran Görüntüsü)

"SANA NE?" DİYEREK DEVLETE MEYDAN OKUDU

Ailenin korunması ve neslin muhafazası adına atılacak adımlara karşı çıkan Özgür Özel, canlı yayında akıl almaz bir çıkışla: "Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının şeyini siyasetçilerin vereceği bir karar değil. Kişinin kendisinin vereceği bir karar. Sen kime hapis cezası getiriyorsun ya? Sana ne? " ifadelerini kullandı.