Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!

"Gökkuşağının teminatıyız" diyen CHP Lideri Özgür Özel, milletin değerlerini hiçe saymaya devam ediyor. 11. Yargı Paketi’ndeki cinsiyet değişimine karşı düzenlemeye "Sana ne!" sözleriyle karşı çıkan CHP'li Özel, resmen devlete meydan okudu. Üstelik ailenin temeline dinamit koyan bu LGBT pervasızlığına destek çıkışı ise ilk değil...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, milletin değer yargılarını hiçe sayan ve ailenin temeline dinamit koyan sapkın bir savunmayla yine gündeme geldi.

CHP’de aile düşmanlığı! Özgür Özel yine LGBT savunusuyla gündemde

YARGI PAKETİNDEKİ DÜZENLEMEYE KARŞI ÇIKTI

Toplum vicdanını yaralayan LGBT dayatmasına karşı çıkmak yerine, sapkınlığa kalkan olan Özel, 11. Yargı Paketi'nde yer alan cinsiyet değişimine karşı düzenlemeye karşı çıktı.

"SANA NE?" DİYEREK DEVLETE MEYDAN OKUDU

Ailenin korunması ve neslin muhafazası adına atılacak adımlara karşı çıkan Özgür Özel, canlı yayında akıl almaz bir çıkışla: "Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının şeyini siyasetçilerin vereceği bir karar değil. Kişinin kendisinin vereceği bir karar. Sen kime hapis cezası getiriyorsun ya? Sana ne? " ifadelerini kullandı.

BU İLK SKANDALI DEĞİL

Bu skandal savunma, CHP'nin, LGBT lobilerinin toplum üzerindeki ahlaki yıkımına ortak olduğunun açık bir göstergesi olarak kayda geçerken ilk skandal ise bu değildi.

Öte yandan Özgür Özel'in "Biz gökkuşağının teminatıyız" diyerek arka çıkıp yol verdiği LGBT sapkınları Saraçhane'de öpüşme kampanyası başlattı. Azıtan lubunyalar dudak dudağa pozlar paylaşmaya başlamıştı.

Özgür Özelin teminatıyız dediği LGBTliler Saraçhanede azıttı! Gaylar dudak dudağa... 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattılarÖzgür Özelin teminatıyız dediği LGBTliler Saraçhanede azıttı! Gaylar dudak dudağa... 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattılar

