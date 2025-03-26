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Özgür Özel'in "teminatıyız" dediği LGBT'liler Saraçhane'de azıttı! Gaylar dudak dudağa... 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Biz gökkuşağının teminatıyız" diyerek arka çıkıp yol verdiği LGBT sapkınları Saraçhane'de azıttı. Lubunyalar dudak dudağa öpüşme kampanyası başlattı! 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatan anlar kayda geçerken kendini bilmez bir grup sokak teröristi bilinçli ve kasıtlı olarak şehit fotoğraflarının üzerini boyadı. Günlerdir CHP'nin teşvikiyle milli, manevi ve kutsal değerlerin ayak altına alınması tepkiyle karşılandı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 12:11
Özgür Özel’in teminatıyız dediği LGBT’liler Saraçhane’de azıttı! Gaylar dudak dudağa... 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattılar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısıyla ateşlenen bizzat CHP tarafından teşvik edilen eylemlerde milli, manevi ve kutsal değerler ayak altına alındı.

İÇİP İÇİP CAMİ DUVARINA İŞEDİLER

Sokak teröristler içip içip Şehzadebaşı Camii'ne saldırdı. Osmanlı döneminden kalma mezar taşları bilinçli ve kasıtlı bir şekilde tahrip edildi. Alkol şişelerini mezarlara fırlatan provokatörler cami duvarına tuvalet yaparken görüntülendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvik ettiği sokak teröristleri Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür etti (Takvim.com.tr)


BAŞKAN ERDOĞAN VE ANNESİNE GALİZ KÜFÜRLER

Özgür Özel'in meydanlara saldığı sokak teröristleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhume annesi Tenzile Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler etti.


CHP'nin teşvik ettiği sokak teröristleri 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını tahrip etti (Takvim.com.tr)CHP'nin teşvik ettiği sokak teröristleri 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını tahrip etti (Takvim.com.tr)

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminde şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı pano tahrip edildi. Şehit fotoğraflarının üzeri boyandı.

CHP'nin teşvik ettiği sokak teröristleri 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını tahrip etti (Takvim.com.tr)CHP'nin teşvik ettiği sokak teröristleri 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını tahrip etti (Takvim.com.tr)


Bilindiği üzere Saraçhane'de 14 vatan evladı 15 Temmuz 2016'da şehadet şerbeti içmişti.
LGBT sapkınları Saraçhane'de öpüşme kampanyası başlattı. (Takvim.com.tr)LGBT sapkınları Saraçhane'de öpüşme kampanyası başlattı. (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÖZEL "TEMİNATIYIZ" DEDİ... LUBUNYALAR AZITTI

Skandallar silsilesi bununla da sınırlı değildi...

Özgür Özel'in "Biz gökkuşağının teminatıyız" diyerek arka çıkıp yol verdiği LGBT sapkınları Saraçhane'de öpüşme kampanyası başlattı. Azıtan lubunyalar dudak dudağa pozlar paylaşmaya başladı.

"ÖMRÜMÜZÜN SONUNA KADAR BUNLARLA KUTUPLAŞACAĞIZ"

CHP destekli sapkınlık sonrası sosyal medyada "Özgür Özel'in Saraçhane'ye topladıkları bunlar işte. Bunların hayal ettikleri Türkiye bu. Ömrümüzün sonuna kadar bunlarla kutuplaşacağız" yorumları yapıldı.

Bir X kullancısı "Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'ye gidenler böyle pis zihniyetli insanlar işte. Çocuklarımızı bunlardan uzak tutmalıyız. Rabbim neslimizi korusun" diyerek tepkisini dile getirdi.
Bir LGBT'li CHP'li Mahmut Tanal'a bağırmaya başlayınca Tanal alandan kaçtı (Takvim.com.tr)Bir LGBT'li CHP'li Mahmut Tanal'a bağırmaya başlayınca Tanal alandan kaçtı (Takvim.com.tr)


LGBT'Lİ SAPKIN BAĞIRINCA TANAL KAÇTI

Öte yandan Saraçhane'deki bir LGBT'li sapkının CHP'li Mahmut Tanal'a bağırdığı, Tanal'ın alandan kaçtığı görüldü.


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