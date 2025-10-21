PODCAST CANLI YAYIN

Büyük ikramiye devretti: 272 milyon lira haftaya kaldı!

Bu hafta da 6 bilen çıkmadı. Süper Loto’da 272 milyon 907 bin lira, Sayısal Loto’da ise 3 milyon 13 bin lira bir sonraki çekilişe devretti.

Süper Loto'da bu hafta da büyük ikramiye sahibini bulamadı. 6 bilen çıkmayınca 272 milyon 907 bin lira bir sonraki çekilişe devretti. Bu hafta 5+1 bilen de olmadı. Sadece 5 bilen bir kişi şansını yakalayarak 2 milyon 511 bin lira kazandı. 4 bilenler 13 bin 876'şar, 3 bilenler 874'er, 2 bilenler ise 77'şer lira ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO'DA DA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ!
10 bilen çıkmayınca 3 milyon 13 bin lira devretti. 9 bilenler 17 bin 96'şar, 8 bilenler bin 287'şer, 7 bilenler 236'şar, 6 bilenler 42'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 33'er lira kazandı. Her iki oyunda da büyük ikramiyelerin devretmesiyle gözler haftaya yapılacak çekilişlere çevrildi.

