Akdeniz'de korkutan deprem! 22 Ekim az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Denizli, Aydın, Antalya... AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 22 Ekim 2025 sabahı saat 05.45'te Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Ortaca ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta tespit edildi.