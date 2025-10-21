Akdeniz'de korkutan deprem! 22 Ekim az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Denizli, Aydın, Antalya... AFAD son depremler listesi

(Kaynak: X)
22 EKİM SON DAKİKA DEPREM
2025-10-22 05:45:24 36.61306 28.51778 34.46 MW 4.5 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
2025-10-22 05:27:46 39.29722 28.1675 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 05:15:26 39.25639 28.12778 9.42 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 05:14:59 38.87194 38.11472 15.66 ML 2.9 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 05:08:03 40.78389 27.88639 7.19 ML 2.4 Marmara Denizi - [21.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-22 05:04:57 39.20806 28.16667 9.06 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 04:58:35 38.87417 38.11806 13.2 ML 2.3 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:50:26 39.12139 41.5425 10.87 ML 1.5 Varto (Muş)
2025-10-22 04:46:54 39.24611 28.97861 7.41 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-22 04:30:29 34.54194 32.73472 19.83 ML 2.2 Akdeniz
2025-10-22 04:15:50 39.25778 28.97778 10.66 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-22 04:04:53 38.86833 38.10806 8.37 ML 1.0 Hekimhan (Malatya)
(Takvim Foto Arşiv)
2025-10-22 04:03:26 38.11833 27.36194 9.0 ML 2.5 Torbalı (İzmir)
2025-10-22 04:03:05 38.87 38.1075 12.5 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:02:31 39.25694 28.21972 7.0 ML 1.0 Çaygören Barajı - [01.05 km] Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 03:58:21 38.85333 38.15778 7.17 ML 1.1 Arguvan (Malatya)
2025-10-22 03:54:09 38.86306 38.12306 7.0 ML 3.5 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 03:43:30 39.2725 28.91833 10.78 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-10-22 03:40:34 39.19194 28.19028 6.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 03:16:26 39.25583 28.98583 10.4 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-22 03:05:50 38.4025 37.42889 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)
2025-10-22 02:59:00 40.62361 27.44472 10.02 ML 1.2 Marmara Denizi - [08.08 km] Marmara (Balıkesir)
2025-10-22 02:32:58 39.15222 28.17472 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 02:31:00 39.18833 28.14056 8.29 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 02:29:03 39.66111 27.84444 8.8 ML 0.8 Karesi (Balıkesir)
2025-10-22 02:21:54 40.79361 27.95944 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [19.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-22 01:46:50 38.21861 37.10139 7.0 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-10-22 01:45:21 39.25861 28.95194 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-22 00:34:40 39.22917 28.17389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-21 23:46:44 38.23556 38.78778 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-10-21 23:38:10 40.7725 27.53333 7.1 ML 1.5 Marmara Denizi - [12.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-10-21 23:30:23 37.65639 29.84528 12.73 ML 1.9 Yeşilova (Burdur)