Akdeniz'de korkutan deprem! 22 Ekim az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Denizli, Aydın, Antalya... AFAD son depremler listesi

Akdeniz sabaha karşı 05.45’te 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkez üssü, Muğla’nın Ortaca ilçesinin yaklaşık 20 kilometre açığı olarak belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 22 Ekim 2025 sabahı saat 05.45'te Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Muğla'nın Ortaca ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

Depremin 36.6131 enlem ve 28.5178 boylamında, 34.46 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AKDENİZ'DE DEPREM!

Büyüklük 4.5 (MW)
Yer Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
Tarih(TS) 22-10-2025 05:45:24
Enlem 36.6131
Boylam 28.5178
Derinlik 34.46 (KM)

22 EKİM SON DAKİKA DEPREM

2025-10-22 05:45:24 36.61306 28.51778 34.46 MW 4.5 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)
2025-10-22 05:27:46 39.29722 28.1675 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 05:15:26 39.25639 28.12778 9.42 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 05:14:59 38.87194 38.11472 15.66 ML 2.9 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 05:08:03 40.78389 27.88639 7.19 ML 2.4 Marmara Denizi - [21.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-22 05:04:57 39.20806 28.16667 9.06 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 04:58:35 38.87417 38.11806 13.2 ML 2.3 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:50:26 39.12139 41.5425 10.87 ML 1.5 Varto (Muş)
2025-10-22 04:46:54 39.24611 28.97861 7.41 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-22 04:30:29 34.54194 32.73472 19.83 ML 2.2 Akdeniz
2025-10-22 04:15:50 39.25778 28.97778 10.66 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-22 04:04:53 38.86833 38.10806 8.37 ML 1.0 Hekimhan (Malatya)

2025-10-22 04:03:26 38.11833 27.36194 9.0 ML 2.5 Torbalı (İzmir)
2025-10-22 04:03:05 38.87 38.1075 12.5 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 04:02:31 39.25694 28.21972 7.0 ML 1.0 Çaygören Barajı - [01.05 km] Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 03:58:21 38.85333 38.15778 7.17 ML 1.1 Arguvan (Malatya)
2025-10-22 03:54:09 38.86306 38.12306 7.0 ML 3.5 Hekimhan (Malatya)
2025-10-22 03:43:30 39.2725 28.91833 10.78 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-10-22 03:40:34 39.19194 28.19028 6.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 03:16:26 39.25583 28.98583 10.4 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-22 03:05:50 38.4025 37.42889 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)
2025-10-22 02:59:00 40.62361 27.44472 10.02 ML 1.2 Marmara Denizi - [08.08 km] Marmara (Balıkesir)
2025-10-22 02:32:58 39.15222 28.17472 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 02:31:00 39.18833 28.14056 8.29 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-22 02:29:03 39.66111 27.84444 8.8 ML 0.8 Karesi (Balıkesir)
2025-10-22 02:21:54 40.79361 27.95944 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [19.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-10-22 01:46:50 38.21861 37.10139 7.0 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-10-22 01:45:21 39.25861 28.95194 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-22 00:34:40 39.22917 28.17389 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-21 23:46:44 38.23556 38.78778 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-10-21 23:38:10 40.7725 27.53333 7.1 ML 1.5 Marmara Denizi - [12.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-10-21 23:30:23 37.65639 29.84528 12.73 ML 1.9 Yeşilova (Burdur)

