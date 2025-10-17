Son dakika! Ankara'da ortak basın toplantısı: Dışişleri Bakanı Fidan Alman mevkidaşı ile bir arada

PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

İmkan ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayi alanında, kısıtlamalardan ziyade ortak projelerdeki fırsatları değerlendiriyoruz. Almanya'nın son dönemde bu yönde attığı olumlu adımları da memnuniyetle karşılıyoruz; kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Ülkemizin savunma mekanizmasına teknik katılımı ve ortak projeler geliştirmesi kritik bir dönemde önem kazanmaktadır. Değerli basın mensupları, AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında güncel olarak Gazze konusu gelmektedir. Taraf olarak, Gazze'deki ateşkesin devamının ve insani yardımların kesintisiz olarak sürmesinin, sorunun ve savaşın kalıcı olarak durmasını sağlamak için önem taşıdığını teyit ettik.

Ayrıca, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin, bölgede kalıcı barış için temel bir adım olduğunu vurguladık. Gazze'de oluşturulan barış ikliminin ve ateşkesin bozulmaması gerektiğini, bu konuda atılması gereken adımlar ve uluslararası iş birliğinin önemini de meslektaşımızla paylaştık.

Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın, Filistin ve Gazze ile ilgili olarak atacağı adımların büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye, sağlanan bu mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi, bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır. Özellikle bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye'nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir. Atılan her adımın, kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

