Bursa’da kuraklık krizi: Barajlar kurudu, tarım tehlikede

"Su şehri" olarak bilinen Bursa, kuraklığın etkisiyle tarihinin en ciddi su kriziyle karşı karşıya. İçme suyu sağlayan Nilüfer Barajı tamamen kurudu, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi ise alarm veriyor. Kentin önemli sulama kaynaklarından biri olan Gölbaşı Gölü de neredeyse çekilme noktasına geldi.

Tarımsal üretim tehlikede

Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Bursa Ovası'nda, şeftali, armut, zeytin, çilek, domates, fasulye ve üzüm gibi ürünlerde rekolte düşüşü endişesi büyüyor. Su kaynaklarının azalmasıyla birlikte çiftçiler, sulama maliyetlerinin ve ürün kayıplarının arttığını dile getiriyor.

DOĞADER Başkanı: "Vahşi sulama terk edilmeli"

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, mevcut sulama yöntemlerinin su krizini derinleştirdiğini söyledi:

"Bursa'da salma sulama dediğimiz vahşi sulama hâlâ yapılıyor. Bu yöntem derhal terk edilmeli. Devlet ve yerel yönetimler, çiftçiye damla ve yağmurlama sulama sistemleri için destek ve teşvik sağlamalı."

Demir, kuraklığın devam etmesi halinde sofralarda sebze ve meyve bulmanın zorlaşacağını vurgulayarak, "Barajların kuruması sadece tarımı değil, içme suyu güvenliğini de tehdit ediyor" dedi.

Doluluk oranı yüzde 0,25'e düştü

Bursa'da günlük su tüketimi 525 bin metreküp seviyesinde. Ancak BUSKİ'nin verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yalnızca %0,25 olarak açıklandı. Uzmanlara göre bu oran, ciddi bir acil eylem planı gerektiriyor.