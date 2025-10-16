KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı seçim öncesi açıkladı: GKRY ile görüşmeleri Netanyahu sabote etti

KKTC pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor. Seçimlere kısa süre kala KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. KKTC Ulaştırma Bakanı A Haber'de



İşte o açıklamalardan satır başları; "TATAR'IN İŞ BAŞINDA OLMASINI İSTEMİYORLAR" Güney Kıbrıs, Tel Aviv ve Atina, Sayın Tatar'ın yeni dönemde iş başında olmasını istemiyor. Onlar federasyoncu sol bir adayın iş başında olmasını daha çok arzu ediyorlar. Sebebi her seferinde masaya oturulduğunda bizden bir şeyler koparıyorlar. Yani düşünün ki Sayın kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli Denktaş döneminden bugüne kadar o kadar çok tavizler verdik ki en sonunda 2017'de Sayın Akıncı Grand Montana'da hiç verilmeyecek tavizleri dahi verdi ve dedi ki sıfır asker sıfır garanti. Topraklarımızın yüzde 25'ini içeren bir harita da verdi. Hiç yapılmayacak iki önemli tavizdi. Bunu vermesine rağmen yine Güney Kıbrıs masadan kalktı ve gitti. Çünkü biliyorlar ki her seferinde daha fazlasını alacaklar.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü) "ASIL TORPİLLEYEN NETANYAHU" Ama biz 2020 yılından itibaren bu politikaya son verdik ve federasyon görüşmeyeceğimizi söyledik. Öte taraftan Grand Montana'yı asıl torpilleyen de Netanyahu. Netanyahu son gece Anastasiadis'e, Rum yönetiminin lideri Anastasiadis'e telefon açıyor. Bunu Sayın Talat söyledi. İkinci Cumhurbaşkanı Sayın Talat söyledi. Ben dedi Rum kaynaklarından çok emin kaynaklardan duydum. Netanyahu tam anlaşma olabilecekken telefon açıyor Anastasiadis'e ve diyor ki, "Ya siz deli misiniz? Niçin Türkleri ortak alıyorsunuz devletinize? Yani egemenliğinizi niye paylaşmayı düşünüyorsunuz?" diyor. "Sakın bunu yapmayın" diyor ve ondan sonra Anastasiadis derhal Grand Montana'yı terk ediyor. "GÜNEY KIBRIS İSRAİL'İN ÜSSÜ HALİNE GELDİ" Şimdi Güney Kıbrıs'la İsrail'in ilişkileri çok iyi. Rum AKEL Partisi ki Komünist Partisi, ana muhalefet partisidir bu. Rum AKEL Partisi'nin genel sekreteri bir açıklama yaptı. Dedi ki, Güney Kıbrıs İsrail'in adeta peyki haline geldi. Üssü haline geldi. Gerçekten de baktığımızda Suriye'den önce İran-İsrail savaşında adeta bir üs olarak kullandı Güney Kıbrıs'ı İsrail. Sivil uçaklarını bile Larnaka'da konuşlandırdı. On binlerce Yahudi Güney Kıbrıs'a geldi. Şu anda da yine AKEL sözcüsünün ve genel sekreterinin söylediği gibi çok ciddi şekilde mülk, gayrimenkul elde ediyor İsrailliler. "TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDEN BİR CUMHURBAŞKANI İSTEMİYORLAR" İsrailliler Güney Kıbrıs'ı uzun vadede hatta orta vadede de diyebilirim, tamamen kendilerine bağımlı bir devlet haline getirecek. Bunun için bizim özellikle başımızda böyle iki devletliliği savunan, Türkiye'yle çok yakın ilişkiler kuran ve Türkiye'yle birlikte hareket eden bir Cumhurbaşkanı istemiyorlar. Bunun için Sayın Tatar'ı istememeleri son derece normal. -Peki, özellikle İsrail'in ve Rum kesiminin, Yunanistan'ın hatta muhalefetin istediği bir tablo yani federal bir sistem, Türkiye'nin garantör olmadığı, Türkiye'nin olmadığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti modeli ortaya çıkarsa kısa ve orta vadede biz adada ne görürüz?