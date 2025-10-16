AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Datça, Aydın, İzmir... AFAD son depremler listesi

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 07.20'de 34.86167 kuzey enlemi ve 26.23944 doğu boylamında kaydedildi.
Depremin yerin 6.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 16 EKİM!
|2025-10-16 07:20:45
|34.86167
|26.23944
|6.34
|MW
|4.3
|Akdeniz
|2025-10-16 06:52:59
|39.24194
|28.955
|9.19
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2025-10-16 06:36:30
|39.23722
|28.11944
|5.09
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-16 06:13:26
|39.2375
|28.14667
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-16 06:09:50
|38.95528
|29.44417
|6.39
|ML
|1.3
|Gediz (Kütahya)
|2025-10-16 06:08:01
|37.865
|29.19472
|7.0
|ML
|0.9
|Pamukkale (Denizli)
|2025-10-16 05:58:18
|39.21083
|28.21667
|8.18
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-16 05:56:29
|39.22389
|28.16806
|10.21
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-16 05:50:28
|35.04361
|29.0275
|7.89
|ML
|2.0
|Akdeniz - [139.20 km] Kaş (Antalya)
|2025-10-16 05:31:15
|39.22694
|28.10611
|8.15
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-16 05:14:06
|39.21806
|28.1625
|11.56
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)