AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Datça, Aydın, İzmir... AFAD son depremler listesi

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 07.20'de 34.86167 kuzey enlemi ve 26.23944 doğu boylamında kaydedildi.