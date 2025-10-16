PODCAST CANLI YAYIN

AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Datça, Aydın, İzmir... AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 07.20'de 34.86167 kuzey enlemi ve 26.23944 doğu boylamında kaydedildi.

(Kaynak: X)(Kaynak: X)

Depremin yerin 6.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

(Kaynak: AFAD)(Kaynak: AFAD)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 16 EKİM!

2025-10-16 07:20:45 34.86167 26.23944 6.34 MW 4.3 Akdeniz
2025-10-16 06:52:59 39.24194 28.955 9.19 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-16 06:36:30 39.23722 28.11944 5.09 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 06:13:26 39.2375 28.14667 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 06:09:50 38.95528 29.44417 6.39 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2025-10-16 06:08:01 37.865 29.19472 7.0 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2025-10-16 05:58:18 39.21083 28.21667 8.18 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:56:29 39.22389 28.16806 10.21 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:50:28 35.04361 29.0275 7.89 ML 2.0 Akdeniz - [139.20 km] Kaş (Antalya)
2025-10-16 05:31:15 39.22694 28.10611 8.15 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-16 05:14:06 39.21806 28.1625 11.56 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

