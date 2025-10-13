PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki, Gazze’ye mesaj: “Bu milletin gururunu çiğnetme”

Türkiye’nin, uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldiğini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “CHP Genel Başkanı, Gazzeli mazlumların hakkını savunmuş, Gazze’nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini yabancılara kötülemekten hicap duymuyor” dedi.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki, Gazze’ye mesaj: “Bu milletin gururunu çiğnetme”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)

'TRABZON'U 1461 RUHUYLA SEVİYORUZ':
Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)

TRABZON'A YENI HAVALİMANI MÜJDESİ:
Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum.
İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da 2026'da başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)

BU MİLLETİN GURURUNU ÇİĞNETME
Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası ortamda sözü dinlenen aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi, ülkemizin anamuhalefeti hala kabul edemedi. Yeni genel başkan selefinden çok daha heveskar çıktı. Avrupa'ya şikayet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet iddiası olan haramilerini yurt dışına kaçırmak için Batı'ya adeta yalvarıyorlar. CHP Genel Başkanına sormak lazım. Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin gururunu çiğnetme.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)

GAZZELİLER İLK KEZ RAHAT NEFES ALIYOR

2 YILLIK soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Gazze'ye yardım girişleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA)

İSRAİL SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMALI
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes antlaşmasına da değinen Başkan Erdoğan "Ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam Dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. İkinci, Gazze'nin süratle ayağa kaldırılmasıdır" dedi.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzona yapacağız! İsraile uyarı muhalefete sert tepki...Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzona yapacağız! İsraile uyarı muhalefete sert tepki...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Erdoğan muhteşemdi"
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray'a Napoli'den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar