Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki, Gazze’ye mesaj: “Bu milletin gururunu çiğnetme”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2 yıllık soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:
'TRABZON'U 1461 RUHUYLA SEVİYORUZ':
Bugün de tam 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon'a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.
TRABZON'A YENI HAVALİMANI MÜJDESİ:
Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum.
İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da 2026'da başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz.