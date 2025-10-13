Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki, Gazze’ye mesaj: “Bu milletin gururunu çiğnetme”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA) BU MİLLETİN GURURUNU ÇİĞNETME

Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası ortamda sözü dinlenen aktörü haline geldi. Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi, ülkemizin anamuhalefeti hala kabul edemedi. Yeni genel başkan selefinden çok daha heveskar çıktı. Avrupa'ya şikayet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet iddiası olan haramilerini yurt dışına kaçırmak için Batı'ya adeta yalvarıyorlar. CHP Genel Başkanına sormak lazım. Yabancıların huzurunda ülkeni çekiştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin gururunu çiğnetme.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da. (AA) GAZZELİLER İLK KEZ RAHAT NEFES ALIYOR 2 YILLIK soykırımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçen gün atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor, çocukların yüzleri gülüyor. Gazze'ye yardım girişleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.