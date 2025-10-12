CANLI | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Trabzonlular, kıymetli hanımefendiler, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler çok değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

ERDOĞAN'DAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMINA TEBRİK MESAJI

Bulgaristan'ı 6-1'lik muhteşem skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bize ve milletimize futbol resitali yaşatan futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum.

Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan, Trabzon'a yeni hizmetler, eserler kazandırmayı nasip eden Rabbime hamd olsun. İki gün önce Rize de yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışlarını yapmış, iki projemizin temellerini atmıştık. Bugün de 13 milyar 514 milyon TL değerinde 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız.

TRABZON'DA 540 MİLYAR TL YATIRIM

Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık.