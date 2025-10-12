PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'daki Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Trabzonlular, kıymetli hanımefendiler, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler çok değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

ERDOĞAN'DAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMINA TEBRİK MESAJI

Bulgaristan'ı 6-1'lik muhteşem skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bize ve milletimize futbol resitali yaşatan futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum.

Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan, Trabzon'a yeni hizmetler, eserler kazandırmayı nasip eden Rabbime hamd olsun. İki gün önce Rize de yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışlarını yapmış, iki projemizin temellerini atmıştık. Bugün de 13 milyar 514 milyon TL değerinde 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız.

TRABZON'DA 540 MİLYAR TL YATIRIM

Trabzon'a tarihinin en büyük yatırımlarını yaptık. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
CANLI ANLATIM | Büyük esir takası yarın! İsrail takas öncesi Filistinli tutuklu ailelerin evine baskın düzenledi | Katz'dan provokasyon
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!