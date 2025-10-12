Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kira stopajı iddialarına yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Vergi kanunlarında değişiklik öngören yeni bir kanun teklifi kapsamında, gayrimenkul kira gelirlerinde önemli bir düzenleme geleceği iddia edilmişti.
Söz konusu teklifin yasalaşması hâlinde, mesken olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağı öne sürülmüştü.