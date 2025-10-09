İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

283 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

