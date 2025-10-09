PODCAST
Haberler
Güncel Videoları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 09:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
