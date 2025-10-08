Mersin Erdemli'de feci kaza: 4 ölü 14 yaralı

Mersin Erdemli'de domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu yaşamını yitirdi. Ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan, tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam eden şoför Cemal K.'nın sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi