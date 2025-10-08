Ankara'da "bozuk et" operasyonu: 3 iş yerinde 17 ton!

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.