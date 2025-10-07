PODCAST CANLI YAYIN

Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürücü belgelerinin hangi hallerde iptal edileceğini tek tek açıklayan Bakan Yerlikaya, "Bizim amacımız trafikte ceza yazmak değil. Ceza geçici bir çözüm. Bizim amacımız bunu bir vicdan haline getirmek." dedi.

Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan yeni trafik kanununa ilişkin flaş açıklamalar



Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

32 milyon sürücümüz var, Cumhurbaşkanımızın döneminde çok fazla yol yapılıp fevkalade bir iş oldu.

2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın Aziz milletimize şöyle seslendi. Bizim trafik güvenliği ile ilgili hedefimiz şu 0 yaralanma 0 can kaybı 0 maddi hasar. Bunu başarmayla ilgili öyle gayret göstermeliyiz ki, her türlü siyasetin dışında olan bir hedeftir dedi.

10 yıllık bir hedef belirledi sayın Cumhurbaşkanımız, 2050'ye geldiğimiz de 0 can kaybı hedefimiz var. Bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Bütün bakanlıklara talimat verildi.

2021 de belirlenen hedefler için 2030'a gittiğimiz süreçte bir sapma gördük, dolayısıyla tüm dünyadaki gibi denetim ve caydırıcı kurallar getirdik.

2030 yılına geldiğimiz zaman trafikte can kaybını 3000'in altına indirmeyi hedefliyoruz.

Denetim sayısını %50 arttırdık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.


KANUN TEKLİFİ YAPILDI

Yüzlerce toplantı yaptık, caydırıcılığı ne yapabiliriz dedik ve bunu kanun teklifi olarak AK Parti getirdi.

Dünyayıda izledik, bunu başaran ülkeleri izledik. Türkiye'de yeni caydırıcı kuralı Gazi meclisimize getirdik.

Bizim amacımız trafikte ceza yazmak değil. Ceza geçici bir çözüm. Bizim amacımız bunu bir vicdan haline getirmek.

DSÖ diyorki bu önlenebilir bir halk sağlığı sorunu diyor. Hız kuralına uyulsaydı bu kadar aile yok olmayacaktı.

Trafikte can kaybının en büyük müsebbibi hız.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.


BAREM SİSTEMİ GETİRİLDİ


Yerleşim yeri içi ve yerleşim yeri dışı olarak bir ayrım yaptık. TÜİK %79'u yerleşim yeri %21'i yerleşim yeri dışında oluyor kazaların.

80 km hızla birine bir araç çarparsa vücut bütünlüğü bozuluyor, kişi ölüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.

ŞEHİR İÇİ

30 km hız sınırı olan bölgede 76 km hız yapılırsa ehliyetine 30 gün el koyup sürücüyü düşündüreceğiz. 86 km de 60 gün el koyacağız.

Bir yıl içerisinde bu durumu 5 kere yaparsa psikiyatriye gitmesi gerekecek.


ŞEHİR DIŞI

90 km hız sınırı olan yerde olan yerde siz 141 ve üstü girerseniz 30 gün ehliyetiniz gidiyor.

Bu kanunda asıl mantık ceza miktarı değil, sürücüyü trafikten bir süre men etmek.

Tedbir almamız lazım, Sürücü, yolcu, yaya.

Makas atanın 60 gün arabasını alıyoruz

Ters yönde gitme için de yolların modüllerine göre şekillendirdik.

Otoyolda birisi ters yönde giderse 60 gün ehliyetini alacağız arabasıyla birlikte.

Trafik denetimi için personel sayımız yeterli.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.


DÜĞÜN KONVOYLARI VE ACİL YARDIM EKİPLERİ

Düğün konvoyları eğer yol kaparsa, 60 gün ehliyetini alıp arabayı bağlıyoruz. Tünelde ve viyadükte yapılırsa bu süre 2 ye katlanıyor.

Saldırı amacıyla aracından inen için ceza 180.000 tl ceza, 60 gün ehliyeti alınacak ve arabası bağlanacak.

10 milyonda 1 kişi bile bunu yapmaya cesaret edemesin diye bu kurallar var.

Acil durumlarda Ambulans ve İtfaiyeleri engelleyenler cezalara ek 5 yılda bunu iki kere yaparlarsa ehliyeti tamamen iptal ediliyor.

Cep telefonu ile araç kullanmak kaza riski 4 kat arttırıyor.

3'üncü kez telefonla yakalanırsa 30 gün ehliyeti alınacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.


MOTOSİKLETLER

Yollardaki 5 araçtan 1'i motosiklet.

Bir motosiklet kullanıcısı olarak oturup düşündük.

Denetimi arttırdık, personeli arttırdık ama durduramadık. Daha caydırıcı bir kanun lazımdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.


Motosikletlilerin kazalardaki kusur oranı %67

Akrobatik hareket yapma 60 gün trafikten men edilecek.

Yarış yapanların araçları 2 ay trafikten men.


ALKOL VE UYUŞTURUCU

Uyuşturucu ile yakalananların ehliyeti ilk seferinde iptal edilecek.

Beş yıl içerisinde alkol kullanıp 3 kez yakalananlara ehliyeti 5 yıl el konulacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.


EMNİYET KEMERİ

Emniyet kemeri bir yıl içerisinde 4 kere kullanılmadığı tespit edilenlerin ehliyetine 30 gün el koyulacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.

TRAFİKTE YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME

İlave müzik sistemi kurup kullananlara 28.000 tl ceza ödeyecek ve 30 gün trafikten men edilecek. Ek olarak takılan cihazlar sökülecek.

2024 yılında 310.000 kişi trafik denetiminde kaçmaya çalıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.

DUR İHTARINA DURMAMAK

Dur ihtarına uymayanlara 200.000 tl ceza ödeyecek ve 60 gün men edilecek.

9 ay içerisinde yasa dışı çakar kullananları %87 oranında düşürdük.

274.000 tl ceza yalnızca bir kişiye yazıldı.

Önceki rakam varken denetim daha düşüktü, denetimi %350 arttırdık.

Bizim derdimi rakam değil, ehliyetleri geçici olarak almak. Aracı trafikten men etmek ve sürücüye düşündürmek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin konuştu.

CAYDIRICILIK

Denetimlerimizle beraber, işlem sayılarımızın git gide düştüğünü anlatmak istiyoruz.

Geçen sene kırmızı ışık yüzünden kimse ölmedi.

Hep beraber trafik güvenliğini konuşarak ve anlaşarak halledelim.

