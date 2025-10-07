Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni trafik kanununa ilişkin AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
32 milyon sürücümüz var, Cumhurbaşkanımızın döneminde çok fazla yol yapılıp fevkalade bir iş oldu.
2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın Aziz milletimize şöyle seslendi. Bizim trafik güvenliği ile ilgili hedefimiz şu 0 yaralanma 0 can kaybı 0 maddi hasar. Bunu başarmayla ilgili öyle gayret göstermeliyiz ki, her türlü siyasetin dışında olan bir hedeftir dedi.
10 yıllık bir hedef belirledi sayın Cumhurbaşkanımız, 2050'ye geldiğimiz de 0 can kaybı hedefimiz var. Bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Bütün bakanlıklara talimat verildi.
2021 de belirlenen hedefler için 2030'a gittiğimiz süreçte bir sapma gördük, dolayısıyla tüm dünyadaki gibi denetim ve caydırıcı kurallar getirdik.
2030 yılına geldiğimiz zaman trafikte can kaybını 3000'in altına indirmeyi hedefliyoruz.
Denetim sayısını %50 arttırdık
KANUN TEKLİFİ YAPILDI
Yüzlerce toplantı yaptık, caydırıcılığı ne yapabiliriz dedik ve bunu kanun teklifi olarak AK Parti getirdi.
Dünyayıda izledik, bunu başaran ülkeleri izledik. Türkiye'de yeni caydırıcı kuralı Gazi meclisimize getirdik.
Bizim amacımız trafikte ceza yazmak değil. Ceza geçici bir çözüm. Bizim amacımız bunu bir vicdan haline getirmek.
DSÖ diyorki bu önlenebilir bir halk sağlığı sorunu diyor. Hız kuralına uyulsaydı bu kadar aile yok olmayacaktı.
Trafikte can kaybının en büyük müsebbibi hız.
BAREM SİSTEMİ GETİRİLDİ
Yerleşim yeri içi ve yerleşim yeri dışı olarak bir ayrım yaptık. TÜİK %79'u yerleşim yeri %21'i yerleşim yeri dışında oluyor kazaların.
80 km hızla birine bir araç çarparsa vücut bütünlüğü bozuluyor, kişi ölüyor.