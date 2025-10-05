Gazze için tüm imkanlar seferber edildi

Soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkanlarımızı seferber ettik. Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi.



Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek mümkün... İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemli. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir.

İstanbul Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz" dedi.