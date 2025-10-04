UNICEF Sözcüsü Elder: "Gazze'de yaşananlar korkunç"

Birleşimiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaşananların korkunç olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze kentindekilerin gitmesini istediği Gazze'nin güneyini "sözde güvenli bölgeler" olarak lanse ettiğini kaydeden Elder, "Gazze'deki anneler ve yeni doğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Nasır Hastanesi'nde, koridorların yeni doğum yapmış kadınlarla dolu olduğunu görüyoruz. Gazze'ye 6 kez geldim ancak durumu hiç bu kadar kötü görmemiştim" dedi